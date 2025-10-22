به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که عناصر وابسته به رژیم جولانی با تروریستهای خارجی از جمله فرانسوی در منطقه حارم واقع در حومه ادلب درگیر شدهاند.
منابع محلی اعلام کردند که تروریستهای خارجی در ادلب بر اثر وقوع درگیریهای مسلحانه در اردوگاه فرانسویها در حومه این استان در حالت آماده باش به سر میبرند.
همچنین گزارش شده که عناصر وابسته به رژیم جولانی این اردوگاه را با خمپاره و توپ تانک هدف قرار داده است.
لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون و حاکمیت رژیم تروریستی جولانی بر این کشور بی ثباتی و ناامنی تشدید شده است.
