به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دولت انگلیس، لندن به بهانه تعامل نزدیکتر با شورشیان مستقر در سوریه، نام گروهک هیئت تحریر الشام (HTS) را از فهرست سازمانهای تروریستی ممنوعه حذف کرد.
بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی لندن در این خصوص ادعا شده است: تصمیم دولت برای حذف نام هیئت تحریر الشام از فهرست سازمانهای تروریستی ممنوعه، به معنای تعامل نزدیکتر با دولت جدید سوریه و حمایت از اولویتهای خارجی و داخلی انگلیس، از مبارزه با تروریسم گرفته تا مهاجرت و نابودی سلاحهای شیمیایی خواهد بود!
انگلیس که سیاستهای دوگانه و موزیانه اش در جهان از شهرت ویژه ای برخوردار است، در ادامه این بیانیه مدعی شد: لغو ممنوعیتها علیه هیئت تحریر الشام بخشی از واکنش لندن به تحولات مهم در سوریه از زمان سرنگونی اسد در دسامبر گذشته است.
این در حالیست که تصمیمات عوام فریبانه لندن پس از روی کار آمدن تروریستهای چندملیتی به سرکردگی جولانی در سوریه اتخاذ شده است. لندن در دوران حکومت قانونی و منتخب بشار اسد تحریمهایی را علیه مردم سوریه وضع کرده بود.
