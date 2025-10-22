به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای آرد و نان سمنان در فرمانداری این شهرستان ضمن ارائه گزارشی ازوضعیت نانوایی‌ها، به بررسی مجدد نرخ اقلام مصرفی از جمله پلاستیک و کنجد پرداخت.

وی همچنین بر لزوم رعایت دقیق وزن چانه خمیر نان تأکیدکرد و از نانوایان خواست تا در این زمینه نهایت دقت رابه عمل آورند.

سرپرست جهاد کشاورزی سمنان با توجه به اهمیت نظارت مستمر بر کیفیت نان و عملکرد نانوایی‌ها، از تشدید بازرسی‌های میدانی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد و گفت: در این بازدیدها به لحاظ کیفی و کمی نان تولیدی نانوایی‌ها مورد رصد قرار خواهد گرفت.

کاظمی ضمن اشاره به درخواست‌های مربوط به احداث نانوایی‌های جدید، تاکید کرد: این درخواست‌ها مورد بازبینی و همچنین بررسی دقیق کارشناسی قرار خواهد گرفت تا در اسرع وقت پاسخ استعلام‌ها به افراد داده شود.

وی همچنین از مردم درخواست کرد تا موارد تخلفات نانوایی‌ها را با شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ اعلام کنند.