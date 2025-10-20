  1. استانها
علیزاده: نانوایی های تولید نان کامل در ۵ شهر کرمان مستقر شدند

کرمان- رئیس اداره فراورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان از استقرار نانوایی‌های تولید نان کامل در پنج شهرستان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه علیزاده، بعد از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: نانوایی‌های تولید نان کامل در شهرهای کرمان، زرند و رفسنجان، بردسیر و رابر مستقر شده اند.

وی افزود: آدرس نانوایی‌های دارای مجوز تولید نان کامل در استان کرمان، به طور کامل در سایت سازمان غله و دانشگاه علوم پزشکی کرمان درج شده است.

وی از طراحی یک برچسب و لوگوی شناسایی برای این نانوایی‌ها خبر داد و گفت: به زودی این نانوایی‌ها با نصب برچسب و لوگوی ویژه، به راحتی برای عموم مردم قابل شناسایی خواهند بود.

رئیس اداره فراورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تعریف نان کامل گفت: این نان که به نان سبوس‌دار نیز معروف است، از آرد کامل گندم تهیه می‌شود و ویژگی آرد کامل این است که شامل تمام قسمت‌های دانه گندم «سبوس، جوانه و آندو سپرم» است و برخلاف آرد سفید، هیچ بخشی از دانه طی فرآیند آسیاب حذف نمی‌شود.

علیزاده، ادامه داد: این نان به دلیل دارا بودن سبوس و جوانه، غنی از فیبر، ویتامین‌ها «مانند گروه B و E»، مواد معدنی «مثل آهن، منیزیم و روی» و آنتی‌اکسیدان‌ها است.

رئیس اداره فراورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو در مورد ویژگی‌ها و فواید نان کامل گفت: نان کامل دارای رنگ تیره‌تر، بافت متراکم‌تر و سنگین‌تر، طعم قوی‌تر و غنی‌تر و ارزش غذایی بالا است و تأثیر مثبتی بر سلامت گوارش، کنترل قند خون و کاهش خطر بیماری‌های قلبی دارد.

وی با اشاره به جزئیات فواید آن افزود: فیبر بالا در نان کامل به بهبود هضم، جلوگیری از یبوست، تنظیم قند خون و ایجاد احساس سیری طولانی‌مدت کمک می‌کند که در کنترل وزن مؤثر است.

علیزاده، گفت: همچنین مواد مغذی غنی از جمله ویتامین‌های گروه B و E و مواد معدنی برای سلامت عمومی بدن ضروری است.

وی افزود: مصرف منظم نان کامل می‌تواند خطر ابتلاء به بیماری‌هایی مانند چاقی، دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را کاهش دهد.

علیزاده، با ارائه توصیه‌هایی به شهروندان هشدار داد: شهروندان حتماً از نانوایی‌های دارای جواز کسب معتبر خرید کنند و دقت نمایند نان تولیدی با نوع آرد مورد استفاده مطابقت داشته باشد.

وی تأکید کرد: از اضافه کردن دستی سبوس به خمیر در حال پخت باید جداً ممانعت کرد.

