علیزاده: نانوایی های تولید نان کامل در ۵ شهر کرمان مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه علیزاده، بعد از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: نانوایی‌های تولید نان کامل در شهرهای کرمان، زرند و رفسنجان، بردسیر و رابر مستقر شده اند.

وی افزود: آدرس نانوایی‌های دارای مجوز تولید نان کامل در استان کرمان، به طور کامل در سایت سازمان غله و دانشگاه علوم پزشکی کرمان درج شده است.

وی از طراحی یک برچسب و لوگوی شناسایی برای این نانوایی‌ها خبر داد و گفت: به زودی این نانوایی‌ها با نصب برچسب و لوگوی ویژه، به راحتی برای عموم مردم قابل شناسایی خواهند بود.

رئیس اداره فراورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تعریف نان کامل گفت: این نان که به نان سبوس‌دار نیز معروف است، از آرد کامل گندم تهیه می‌شود و ویژگی آرد کامل این است که شامل تمام قسمت‌های دانه گندم «سبوس، جوانه و آندو سپرم» است و برخلاف آرد سفید، هیچ بخشی از دانه طی فرآیند آسیاب حذف نمی‌شود.

علیزاده، ادامه داد: این نان به دلیل دارا بودن سبوس و جوانه، غنی از فیبر، ویتامین‌ها «مانند گروه B و E»، مواد معدنی «مثل آهن، منیزیم و روی» و آنتی‌اکسیدان‌ها است.

رئیس اداره فراورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو در مورد ویژگی‌ها و فواید نان کامل گفت: نان کامل دارای رنگ تیره‌تر، بافت متراکم‌تر و سنگین‌تر، طعم قوی‌تر و غنی‌تر و ارزش غذایی بالا است و تأثیر مثبتی بر سلامت گوارش، کنترل قند خون و کاهش خطر بیماری‌های قلبی دارد.

وی با اشاره به جزئیات فواید آن افزود: فیبر بالا در نان کامل به بهبود هضم، جلوگیری از یبوست، تنظیم قند خون و ایجاد احساس سیری طولانی‌مدت کمک می‌کند که در کنترل وزن مؤثر است.

علیزاده، گفت: همچنین مواد مغذی غنی از جمله ویتامین‌های گروه B و E و مواد معدنی برای سلامت عمومی بدن ضروری است.

وی افزود: مصرف منظم نان کامل می‌تواند خطر ابتلاء به بیماری‌هایی مانند چاقی، دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را کاهش دهد.

علیزاده، با ارائه توصیه‌هایی به شهروندان هشدار داد: شهروندان حتماً از نانوایی‌های دارای جواز کسب معتبر خرید کنند و دقت نمایند نان تولیدی با نوع آرد مورد استفاده مطابقت داشته باشد.

وی تأکید کرد: از اضافه کردن دستی سبوس به خمیر در حال پخت باید جداً ممانعت کرد.