یک نانوایی در دامغان پلمب شد

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد نانوایی‌های شهرستان دامغان به عنوان مصوبه ستاد تنظیم بازار بیان کرد: نانوایی متخلف دامغانی به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی پلمب شد.

وی افزود: با دستور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دامغان، یک باب نانوایی سنتی بربری به دلیل تکرار تخلفات بهداشتی، اخلال در اجرای حکم پلمب قبلی و تهدید علیه بهداشت عمومی، تعطیل و لاک و مهر شد.

فرماندار دامغان ادامه داد: اجرای حکم پلمب با همکاری مشترک واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، نیروی انتظامی و با نظارت دستگاه قضائی انجام گرفت.

نوچه ناسار بیان کرد: با حمایت قاطع دستگاه قضائی، در مسیر صیانت از سلامت عمومی و برخورد با متخلفان و سودجویان بهداشتی، هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.