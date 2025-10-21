معاون استاندار تهران: ۲۰۰ نانوایی متخلف در پایتخت پلمب شد

حشمتالله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد جدید استانداری تهران در نظارت بر بازار نان اظهار داشت: در راستای تقویت نظارتها، یک اکیپ ضربتی با حضور قاضی، نماینده استانداری و نمایندگان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است تا بهصورت میدانی بر عملکرد نانواییها نظارت کنند.
وی افزود: در همین مدت اخیر، حدود ۲۰۰ واحد نانوایی به دلیل تخلفات مختلف پلمب شدهاند؛ بهطور میانگین روزانه بین ۵ تا بیش از ۱۰ واحد نانوایی پلمب میشود و جرایم نیز تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. این اقدامات در بسیاری از موارد بازدارنده بوده، اما همچنان برخی نانوایان به رعایت ضوابط بیتوجهاند.
عسگری تصریح کرد: آخرین مرحله برخورد با نانواییهای متخلف، قطع سهمیه آرد است. نانوایانی که بیش از دو یا سه بار جریمه شده و همچنان به تخلفات خود ادامه دهند، قطعاً با این اقدام روبهرو خواهند شد.
معاون استاندار تهران همچنین در خصوص قیمت نان در استان گفت: در حال حاضر تنها دو نوع قیمت در نانواییها وجود دارد؛ نان آزادپز با نرخ ۲۵ هزار تومان و نان یارانهای با نرخ ۷۶۰۰ تومان. به گفته وی، هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب، از جمله افزودن کنجد یا دیگر مواد، در صورت نامتعارف بودن با برخورد قانونی مواجه میشود.
