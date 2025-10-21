  1. استانها
  2. تهران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

معاون استاندار تهران: ۲۰۰ نانوایی متخلف در پایتخت پلمب شد

معاون استاندار تهران: ۲۰۰ نانوایی متخلف در پایتخت پلمب شد

تهران- معاون امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در راستای تشدید نظارت بر بازار نان، تاکنون حدود ۲۰۰ واحد نانوایی متخلف در تهران پلمب شده و با متخلفان به‌صورت میدانی برخورد می‌شود.

حشمت‌الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد جدید استانداری تهران در نظارت بر بازار نان اظهار داشت: در راستای تقویت نظارت‌ها، یک اکیپ ضربتی با حضور قاضی، نماینده استانداری و نمایندگان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است تا به‌صورت میدانی بر عملکرد نانوایی‌ها نظارت کنند.

وی افزود: در همین مدت اخیر، حدود ۲۰۰ واحد نانوایی به دلیل تخلفات مختلف پلمب شده‌اند؛ به‌طور میانگین روزانه بین ۵ تا بیش از ۱۰ واحد نانوایی پلمب می‌شود و جرایم نیز تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. این اقدامات در بسیاری از موارد بازدارنده بوده، اما همچنان برخی نانوایان به رعایت ضوابط بی‌توجه‌اند.

عسگری تصریح کرد: آخرین مرحله برخورد با نانوایی‌های متخلف، قطع سهمیه آرد است. نانوایانی که بیش از دو یا سه بار جریمه شده و همچنان به تخلفات خود ادامه دهند، قطعاً با این اقدام روبه‌رو خواهند شد.

معاون استاندار تهران همچنین در خصوص قیمت نان در استان گفت: در حال حاضر تنها دو نوع قیمت در نانوایی‌ها وجود دارد؛ نان آزادپز با نرخ ۲۵ هزار تومان و نان یارانه‌ای با نرخ ۷۶۰۰ تومان. به گفته وی، هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب، از جمله افزودن کنجد یا دیگر مواد، در صورت نامتعارف بودن با برخورد قانونی مواجه می‌شود.

کد خبر 6629209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها