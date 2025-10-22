به گزارش خبرنگار مهر، رسول یعقوبی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش بستانآباد صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان بستانآباد گفت: جذب بازماندگان از تحصیل از مهمترین اهداف نظام تعلیم و تربیت است و تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاهاست.
فرماندار بستانآباد با اشاره به وضعیت نامطلوب فضاهای آموزشی منطقه، گفت: بخش زیادی از مدارس شهرستان فرسوده و در وضعیت تخریبی قرار دارند که این موضوع، هم کیفیت آموزش و هم ایمنی دانشآموزان را تهدید میکند.
یعقوبی خواستار توجه ویژه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به این شهرستان شد و بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای بازسازی و مقاومسازی مدارس تأکید کرد.
یعقوبی ادامه داد: هرچه محیط آموزشی ایمنتر و شادابتر باشد، انگیزه تحصیل دانشآموزان افزایش مییابد و کیفیت آموزش نیز ارتقا پیدا میکند. بنابراین توسعه زیرساختهای آموزشی باید در اولویت برنامههای عمرانی شهرستان قرار گیرد.
رسول نامور مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستان آباد نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره و اجرای مصوبات پیشین، از همکاری اعضای شورا و دستگاههای اجرایی در آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید قدردانی کرد.
وی گفت: بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری بدون هیچگونه مشکل خاصی انجام شده و با همراهی فرهنگیان، خیرین و نهادهای محلی، سال تحصیلی جدید با نظم و آرامش آغاز شده است و تاکنون بیش از دو هزار بسته کمک آموزشی و نوشتافزار میان دانشآموزان بیبضاعت توزیع شده است.
نامور با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل در شهرستان بستانآباد گفت: تعداد بازماندگان از تحصیل در برخی مناطق شهرستان قابل توجه است، اما آموزش و پرورش با جدیت در حال شناسایی و بازگرداندن این دانشآموزان به چرخه آموزش است.
نامور تأکید کرد که هیچ دانشآموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی از تحصیل محروم بماند.
وی همچنین به برنامههای هفته دانشآموز اشاره کرد و افزود: در این ایام، برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و تربیتی در مدارس اجرا خواهد شد تا ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز، روحیه خودباوری، مسئولیتپذیری و استکبارستیزی در میان نوجوانان تقویت شود.
