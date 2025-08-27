کتابخانه عمومی شهید داننده بستان آباد پس از بهسازی کلی بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه عمومی شهید داننده بستان آباد پس از بهسازی کلی صبح چهارشنبه همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۴، با حضور رسول یعقوبی، فرماندار بستان آباد؛ حجت الاسلام و المسلمین عبدالغفار غفاری امام جمعه شهرستان؛ اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران و مسئولین شهرستانی بازگشایی شد.

رسول یعقوبی فرماندار بستان‌آباد در مراسم بازگشایی این کتابخانه با تأکید بر اهمیت ترویج کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: هیچ توسعه‌ای پایدار نخواهد بود مگر آنکه بر پایه توسعه فرهنگی استوار باشد، چراکه توسعه همه‌جانبه نتیجه گسترش فرهنگ و آگاهی در جامعه است.

وی با تقدیر از اقدامات اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در زمینه بازسازی و بازطراحی کتابخانه‌های عمومی افزود: این اقدامات نوآورانه فضای کتابخانه‌ها را جذاب‌تر کرده و موجب استقبال گسترده‌تر مردم از کتاب و کتابخانه شده است.

فرماندار بستان‌آباد کتابخانه‌ها را رکن اساسی در مسیر رشد علمی و اجتماعی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه کتاب و کتابخانه بهترین زمینه‌سازی برای پرورش نسلی دانا، فرهیخته و آینده‌ساز است.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالغفار غفاری امام جمعه بستان آباد با تأکید بر ضرورت توجه به مراکز علمی و پژوهشی گفت: ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری در حوزه علم‌آموزی و تدبر می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه را درمان کند. وی کتابخانه‌ها را «باغ علم و دانایی» برای علاقه‌مندان به مطالعه توصیف کرده و افزود: کتابخانه‌ها نه تنها مرکزی برای تحقیق و علم‌آموزی هستند بلکه محلی برای آرامش روح نیز به شمار می‌آیند.

حجت‌الاسلام غفاری با اشاره به ضرورت توسعه کتابخانه‌های سیار در مناطق مختلف اظهار داشت: گسترش این کتابخانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز عدالت فرهنگی و دسترسی عادلانه عموم مردم به دانش شود.

امام جمعه بستان‌آباد در پایان مطالعه را عاملی مهم در مسیر تعالی انسان دانست و خاطرنشان کرد: مطالعه، انسان را به خداشناسی نزدیک‌تر کرده و در تکمیل مسیر بندگی یاری می‌رساند.

اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی نیز در مراسم بازگشایی کتابخانه عمومی شهید داننده بستان آباد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کتابخانه های عمومی استان، از بازسازی ۱۳ کتابخانه عمومی در سال گذشته و شروع اجرای ۱۴ پروژه بازسازی و تجهیز در سال جاری به متراژ بیش ۷ هزار مترمربع خبر داد.

گفتنی است این کتابخانه در متراژ ۵۸۶ مترمربع و با هزینه کرد ۲۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی بهسازی کلی شده و در اختیار مردم فرهنگ دوست بستان آباد قرار گرفته است.