به گزارش خبرنگار مهر، رسول یعقوبی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بستان آباد از مدیران ادارات خدمات‌رسان خواست تا گزارش اقدامات انجام‌شده خود را ارائه کنند.

انتقاد از وضعیت نامناسب عوارضی آزادراه

فرماندار بستان‌آباد در ابتدای سخنانش با انتقاد از وضعیت نامساعد زیرساخت‌های معبر عوارضی آزادراه زنجان-تبریز در محدوده این شهرستان، گفت: این آزادراه، شریان حیاتی منطقه است و وضعیت فعلی آن با مشکلاتی چون آسفالت نامناسب، نبود روشنایی کافی و محل نامناسب استقرار دوربین‌ها، زیبنده شهرستان ما نیست.

یعقوبی خواستار رسیدگی فوری مسئولان مربوطه به این معضلات شد و افزود: رفع این مشکلات، مطالبه به‌حق مردم و مسافران است.

لزوم تسریع در پروژه‌های قوریگل

وی در ادامه با اشاره به فصل کاری باقی‌مانده، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های مربوط به تالاب بین‌المللی قوریگل تأکید و اظهار کرد: تالاب قوریگل، نگین اکولوژیکی منطقه و ظرفیت بی‌بدیل گردشگری شهرستان است و نباید اجازه دهیم کوچک‌ترین وقفه‌ای در روند احیا و توسعه این سرمایه ملی ایجاد شود.

اولویت آسفالت راه‌های روستایی

فرماندار بستان‌آباد، توجه به زیرساخت‌های روستایی را از اولویت‌های اصلی شهرستان برشمرد و از دهیاری‌ها و اداره راهداری خواست تا با همتی ویژه، در اجرا و ترمیم آسفالت راه‌های روستایی اهتمام ورزند.

تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های شهرستان

یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران اداری خواست تا با جدیت تمام، پیگیر امور شهرستان از ادارات کل مربوطه باشند و از ظرفیت‌های بالقوه و پنهان بستان‌آباد در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعتی و فرهنگی، نهایت استفاده را ببرند.

تقدیر از موفقیت دانش‌آموزان کنکوری

وی همچنین به موفقیت چشمگیر دانش‌آموزان بستان‌آبادی در کنکور سراسری ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: با افتخار، ۱۲ نفر از دانش‌آموزان مستعد شهرستان موفق به کسب رتبه زیر هزار شده‌اند.

فرماندار بستان‌آباد از تلاش‌های آموزش و پرورش، حمایت‌های اولیا و همت والای دانش‌آموزان که زمینه‌ساز این افتخارآفرینی شده‌اند، قدردانی کرد.

تقدیر از خیرین مدرسه‌ساز

یعقوبی در پایان با اشاره به کلنگ‌زنی‌های متعدد مدارس در شهرستان، از همت و نیت خیرخواهانه خیرین مدرسه‌ساز که با بذل مال، به توسعه زیرساخت‌های آموزشی کمک می‌کنند، تقدیر و تشکر ویژه کرد.

وی افزود: شاهد یک نهضت واقعی مدرسه‌سازی در بستان‌آباد هستیم که گامی بلند در مسیر پیشرفت فرهنگی و علمی شهرستان استاست.