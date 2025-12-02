  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

یعقوبی: جذب کامل اعتبارات، شرط تسریع پروژه‌های عمرانی است

بستان آباد- فرماندار بستان‌آباد با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات مصوب گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با رفع موانع و تعامل بیشتر، روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان را تسریع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول یعقوبی ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان با اشاره به بررسی وضعیت پیشرفت پروژه‌های عمرانی در سطح شهرستان افزود: یکی از اهداف اصلی شورای برنامه‌ریزی، رصد میدانی و رفع موانع اجرایی طرح‌های عمرانی است تا پروژه‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند و منافع آن به مردم برسد.

فرماندار بستان‌آباد همچنین از بررسی و تصویب پروژه‌های عمرانی از محل اعتبارات فاقد دهیاری‌ها در این جلسه خبر داد و اظهار کرد: لازم است این اعتبارات به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثرگذاری را در بهبود کیفیت زندگی روستاییان داشته باشد.

وی از مدیران دستگاه‌های شهرستانی خواست، پیگیری جذب اعتبارات مصوب را به‌صورت مستمر از ادارات کل استانی دنبال کنند.

یعقوبی افزود: مدیرانی که در جذب اعتبارات عملکرد مطلوبی نداشته باشند، باید پاسخگوی کم‌کاری خود باشند.

فرماندار بستان آباد در پایان تأکید کرد: هدف ما استفاده بهینه از منابع و اعتبارات برای توسعه همه‌جانبه بستان‌آباد است و در این مسیر، همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها ضروری است.

