افزایش ثبت نام در ازدواج دانشجویی؛ امروز آخرین مهلت

حسن رحمان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ثبت نام بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی گفت: ثبت نام ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۳۰ مهر ادامه دارد و امروز آخرین مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی است، تا الان نزدیک به ۱۴ هزار و ۷۰۰ زوج ثبت نام کرده‌اند که نسبت به سال گذشته ۵۰۰ زوج افزایش داشته‌ایم.

وی درخصوص اینکه بیشتر دانشجویان ثبت نامی از کدام مقطع تحصیلی هستند افزود: بیشترین جمعیت ثبت نامی مربوط به رشته‌های پایه‌ای یعنی کارشناسی است.

دبیر اجرایی طرح همسفر تا بهشت افزود: اولین کاروان زوج‌های دانشجویی ۱۰ آبان به مشهد مقدس اعزام می‌شود و تا قبل از ماه مبارک رمضان همه کاروان‌ها اعزام می‌شوند، سه شب و چهار روز زوج‌های دانشجو در مشهد مقدس حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: برنامه‌های متنوع آموزشی برای زوج‌های دانشجو پیش بینی شده است برنامه آموزشی با عنوان فرصت عاشقی در حرم مطهر اجرا می‌شود که زوج‌های دانشجو برای صبحانه حرم دعوت می‌شوند و سپس وارد تالار قدس می‌شوند که یک برنامه دو ساعته آموزشی برگزار می‌شود و فردای آن روز حدود ۱۲ ساعت آموزش در یک روز اجرا می‌شود که از ۸ صبح تا حدود ۸۰ شب برگزار می‌شود.

رحمان پور ادامه داد: یک برنامه دو ساعته آموزشی همایشی و سپس کلاس پند پدرانه برگزار می‌شود که به نوعی کتابخوانی است که این کتاب بیانات مقام معظم رهبری در مورد ازدواج و خانواده است همه زوجین کتاب را قرائت می‌کنند یک استاد وارد کلاس می‌شود در مورد فصل به فصل کتاب توضیح می‌دهد، همزمان به ازای هر فصل کتاب یک تئاتر نمایشی هم انجام می‌شود. سپس برنامه‌های طنز و برنامه‌های فرهنگی و … برگزار می‌شود.