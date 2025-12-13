  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

۲۵۰ عروس و داماد دانشجو در دانشگاه تهران هدیه مشهد دریافت کردند

مراسم ازدواج ۲۵۰ زوج دانشجوی دانشگاه تهران دوشنبه ۲۴ آذر با عقد نمادین، کاروان آذین‌شده و سفر ۴روزه مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پذیرش زوج‌ها در این مراسم از ساعت ۱۱ آغاز می‌شود و مراسم به صورت رسمی از ساعت ۱۲:۳۰ با اجرای برنامه‌های متنوع و برگزاری عقد نمادین آغاز خواهد شد.
در این برنامه، که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، با حمایت شهرداری تهران، ۲۵۰ خودرو سفید آذین‌شده در قالب کاروان شادی، مسیر جشن را طی کرده و ابتدا به سمت برج میلاد و سپس به سوی راه‌آهن تهران خواهند رفت.

در پایان مراسم، زوج‌های دانشجو به‌عنوان هدیه، به سفر چهارروزه مشهد مقدس بدرقه می‌شوند. این سفر علاوه بر برنامه‌های زیارتی، شامل دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، مسابقات و برنامه‌های تفریحی ویژه زوج‌های جوان خواهد بود.

این جشن با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حمایت از زوج‌های جوان و تقویت نشاط اجتماعی در میان دانشجویان برگزار می‌شود.

