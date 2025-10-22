والی زاده:۵نامزد نهایی جایزه سهراب سپهری دربخش شعر در کاشان معرفی شدند

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جایزه سال سهراب سپهری در آستانه اختتامیه است، اظهار کرد: در بخش شعر پنج نامزد نهایی این جایزه معرفی شدند و اول آبانماه مراسم اختتامیه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جایزه سهراب سپهری از برنامه‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان است، ابراز کرد: هدف این رویداد آشنایی هرچه بیشتر جامعه با اندیشه‌های سهراب سپهری، شاعر و نقاش نوگرای کاشانی است که در دو بخش «تصویرسازی» و «شعر» در حال برگزاری است.

رئیس ستاد اجرایی جایزه ملی سهراب سپهری کاشان تصریح کرد: بر اساس رأی هیأت داوران، مجموعه شعرهایی از پنج شاعر برای کسب این جایزه ادبی که به منظور تقدیر از بهترین مجموعه شعر نو در سال ۱۴٠۳ تعریف شده، رقابت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این جایزه در بهار ۱۴٠۴ و برای نخستین بار در شاخۀ شعر و به قصد بزرگداشت جایگاه سهراب سپهری پایه‌ریزی شد و تنها جایزۀ علمی ادبی است که در حوزۀ «شعر نو» تعریف شده است، خاطرنشان کرد: پنج اثر به عنوان نامزدهای نهایی دریافت جایزه که پس از بررسی‌های دقیق، از میان ۱۱۵ کتاب راه‌یافته به شورای داوری انتخاب شده و به مرحلۀ نهایی بخش کتاب جایزه سال سهراب سپهری راه یافتند.

والی زاده افزود: کتاب «فرفرۀ کولی» اثر مهدی حاتمی از نشر مروارید، کتاب «استخوان‌های گرسنه» اثر صابر سعدی‌پور از نشر فصل پنجم، کتاب «شکوفه‌هایم گنجشک می‌شوند» اثر لیلا پیکری‌فر از نشر ایهام، کتاب «پشت کدام ابر مانده‌ای» اثر یوسف علی‌پور از نشر اریترین و کتاب «ماهبان» اثر محسن حسینخانی از نشر سیب سرخ پنج نامزد نهایی جایزه سهراب سپهری هستند.

وی با اشاره به اینکه، کتاب گزیده آثار راه‌یافته به مرحلۀ نیمه‌نهایی جایزه سپهری در حال انتشار است و به نامزدها اهدا خواهد شد، گفت: داوری مرحله نهایی بر عهده مصطفی علیپور، علیرضا فولادی و سیدعلی میرافضلی بوده است و برنده نهایی و شاعران برگزیده بخش ویژه، روز اول آبان‌ماه در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

رئیس ستاد اجرایی جایزه سهراب سپهری گفت: جایزۀ سال سهراب سپهری به موازات بخش ادبی، بخش علمی خود را نیز در حال پی‌ریزی دارد و قرار است کنفرانس بین‌المللی سهراب سپهری به منظور ایجاد تعامل بین محققان داخلی و خارجی در دانشگاه کاشان برگزار شود.