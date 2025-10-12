والی زاده:۱۵۰۰ اثر به دبیرخانه جایزه سال سهراب سپهری در کاشان ارسال شد

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین جایزه سال سهراب سپهری، از برنامههای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، پس از تجربهی موفقیتآمیز دوره نخست، با استقبالی بیسابقه از سوی شاعران و هنرمندان سراسر کشور مواجه شد.
وی ابراز کرد: این جایزه، که در دو بخش «تصویرسازی» و «شعر» به منظور ارج نهادن به میراث فکری و هنری سهراب سپهری، کشف و معرفی استعدادهای نوظهور در عرصه هنر و ادبیات و ترویج نگاه هستیشناسانه سهراب سپهری در حال برگزاری است، در دوره دوم خود شاهد رشدی قابل توجه در تعداد آثار ارسالی و همچنین ارتقاء سطح کیفی آثار بوده است.
رئیس ستاد برگزاری دومین جایزه سال سهراب سپهری استقبال شاعران و هنرمندان از این رویداد را بیسابقه دانست و افزود: در بخش تصویرسازی به دبیری حسین صدقی، ۶۳۸ اثر و در بخش شعر به دبیری حسنا محمدزاده، در مجموع ۹۳۷ اثر (شامل کتاب و بخش ویژه) دریافت کردیم که در مجموع به هزار و ۵۷۵ اثر میرسد و این آمار نسبت به دوره گذشته رشد چشمگیری داشته است.
وی در ادامه افزود: داوری نهایی بخشها انجام شده و برگزیدگان در آئین اختتامیه معرفی و تقدیر خواهند شد و همچنین نمایشگاهی از آثار راه یافته به مرحله نهایی بخش تصویرسازی دایر خواهد شد.
سهراب سپهری؛ ظرفیتی مغفول در توسعه فرهنگی و گردشگری کاشان
عفت پدرامفر، عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه سهراب سپهری این شاعر و نقاش معاصر تأکید کرد و گفت: سهراب سپهری با شعرها و نقاشیهای خود در دل مردم جای گرفته و اشعارش بخشی از زبان روزمره جامعه شده، اما هنوز در کاشان آنگونه که شایسته است معرفی نشده.
وی با اشاره به اهمیت برنامهریزیهای فرهنگی افزود: جایزه ادبی هنری سهراب سپهری گامی ارزشمند است، اما لازم است اداره فرهنگ و ارشاد نقش محوری در این رویدادها داشته باشد. شورا نیز آماده همکاری است.
عضو شورای اسلامی شهر کاشان ظرفیتهای گردشگری کاشان را یادآور شد و گفت: شخصیتهایی مانند سهراب سپهری میتوانند محور توسعه گردشگری فرهنگی شوند. همانطور که خانه شهید زینالدین در قم و منزل حضرت امام مقصد گردشگری شدهاند، کاشان هم میتواند با معرفی خانه و آثار سپهری جاذبهای تازه بیافریند.
وی توجه به آموزش نسل جوان را ضروری دانست و اظهار کرد: شناخت مفاخر کاشان چون سهراب سپهری و محتشم کاشانی باید در مدارس و دانشگاهها تقویت شود، چرا که بسیاری از دانشآموزان و دانشجویان آگاهی کافی از آنان ندارند.
