مصطفی مژدهی‌فرد، دندان‌پزشک و مشاور سیاست‌گذاری سلامت دهان وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به لزوم آغاز مراقبت‌های دهانی از سنین پایین گفت: از حدود سه تا چهار ماهگی که نخستین دندان‌های شیری در دهان کودک رویش پیدا می‌کند، مراقبت از دندان‌ها باید آغاز شود و از آنجا که کودکان در این سن توانایی مسواک‌زدن ندارند، والدین باید با استفاده از مسواک انگشتی یا گاز استریل، دندان‌های رویش‌یافته را یک‌بار در روز تمیز کنند.

نقش والدین در مراقبت از دندان کودکان

مژدهی‌فرد افزود: با افزایش تعداد دندان‌ها و زمانی که دندان‌ها کنار هم قرار می‌گیرند، فضاهای بین دندانی (کانتکت‌ها) ایجاد می‌شود که محل تجمع غذا و میکروب‌ها است و در این مرحله، مادران باید با استفاده از نخ دندان مخصوص کودکان، دندان‌های فرزند خود را تمیز کنند تا از پوسیدگی زودرس جلوگیری شود.

پوسیدگی ناشی از قطره آهن و راهکار درمان

وی درباره تغییر رنگ دندان‌ها به‌ویژه پس از مصرف قطره آهن در کودکان اظهار داشت: در برخی موارد قطره‌های آهن ممکن است باعث تغییر رنگ سطح دندان شوند و این تغییر رنگ معمولاً سطحی است و در مراجعه به دندان‌پزشک می‌توان با جرم‌گیری یا پولیش ملایم سطح دندان، رنگ آن را بهبود داد، اما والدین باید توجه داشته باشند که این لکه‌ها به‌تنهایی خطرناک نیستند و نکته مهم‌تر، رعایت مداوم بهداشت دهان است.

لزوم مراجعه منظم به دندان‌پزشک

مشاور سیاست‌گذاری سلامت دهان وزارت بهداشت تأکید کرد: توصیه ما این است که خانواده‌ها حداقل هر شش ماه یک‌بار برای معاینه و بررسی وضعیت دندان‌ها به دندان‌پزشک مراجعه کنند و در صورت وجود جرم، پوسیدگی یا تغییر رنگ غیرطبیعی، دندان‌پزشک اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات به مرور باعث می‌شود که کودکان از همان ابتدا با دندان‌های سالم و دهانی عاری از پوسیدگی رشد کنند و توجه زودهنگام خانواده‌ها به مراقبت از دندان‌های شیری، نقش مهمی در سلامت دهان و دندان در سال‌های بعدی زندگی دارد.