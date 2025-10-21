به گزارش خبرگزاری مهر، پروتزیست امیر خانلری، دبیر اجرایی کنگره، در ابتدای مراسم گفت: با به اشتراکگذاری آخرین دستاوردها و دانشهای روز، باید جانی تازه به پروتزهای دندانی ببخشیم. تاکنون ۳۱ دوره از این کنگره برگزار شده و امسال برای نخستینبار این کنگره باهمکاری انجمن دندانسازی ایران برگزار میشود که نقطهعطفی در جامعه دندانسازی کشور به شمار میرود. از امروز به مدت چهار روز، بخشهای فرهنگی، هنری، ورکشاپها و نمایشگاه عکس آغاز به کار خواهند کرد. در فضای مجازی نیز علاقهمندان میتوانند با هشتگ سیپماگرام مطالب خود را بارگذاری کنند و از جوایز قرعهکشی بهرهمند شوند. انتظار میرود نظاممند شدن این رشته با اقدامات جدی ادامه یابد تا روزبهروز شاهد پیشرفت آن در کشور باشیم.
در ادامه، رضا ناهیدی، دبیر علمی کنگره، اظهار کرد: در اردیبهشتماه، فراخوان ارسال مقالات برای کنگره منتشر شد و کارگروه علمی جامعه دندانسازان وقت زیادی برای بررسی آنها صرف کرد. بر اساس نیازهای روز، سخنرانیها انتخاب شدند و این کنگره میزبان بیش از ۶۰ سخنران خواهد بود. همچنین ۸ ورکشاپ تخصصی در نظر گرفته شده است و اطمینان دارم طی روزهای آینده شاهد یکی از بهترین کنگرههای دندانسازان کشور خواهیم بود.
در بخش دیگر برنامه، از شماره نخست مجله تخصصی پروتز دندان، نشریه جامعه دندانسازی ایران، رونمایی شد. این شماره به موضوع «هوش مصنوعی و آینده لابراتوارهای تخصصی» اختصاص دارد و مجموعهای از مقالات برتر جهان را دربرمیگیرد.
مجتبی نریمان، سردبیر مجله، گفت: هدف ما این است که مجله در شمارههای آینده به یک نشریه بینالمللی تبدیل شود. کشورهای در حال رشد مانند چین و هند را مورد مطالعه قرار دادهایم و تجربیات پیشرفته جهانی را در این نشریه بازتاب دادهایم تا مسیر توسعه علمی در ایران نیز هموار شود.
در ادامه کنگره، پروتزیست فرید هاشمنژاد، رئیس جامعه دندانسازان ایران، ضمن بیان مطالباتی از وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد فعال است. خطاب من به معاونت وزارت بهداشت این است که جامعه دندانسازان نهاد تصمیمگیرنده نیست، اما انتظار داریم آئیننامه لابراتواریستها تعیین شود. هدف ما ایجاد نظامبندی عادلانه و ترغیب افراد غیرآکادمیک به مسیر آکادمیک است. خواهان افزایش ظرفیت پذیرش هستیم تا در کنار داوطلبان کنکور سراسری، سهمیهای مشخص برای افراد غیرآکادمیک نیز در نظر گرفته شود تا بتوانند لابراتوارها را به شکل قانونی و حرفهای تأسیس کنند. ادامه مسیر با شرایط فعلی ممکن نیست و نیازمند همراهی وزارت بهداشت هستیم.
احمدرضا ریحانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت بهداشت، نیز در سخنانی گفت: شعار این کنگره بسیار زیباست، زیرا نتیجه در حرکت جمعی است. اگر هدفگذاری درستی نداشته باشیم، همدلی به شکوفایی نخواهد انجامید. نتیجه کار شما لبخند زیبای مردم است. وزارت بهداشت، سلامت مردم را خط قرمز خود میداند و از اقدامات علمی و منطقی حمایت میکند. ایراداتی که گاهی دیده میشود، ناشی از کمکاری یا مطالبهگری احساسی است. ما باید از مطالبهگری احساسی به مطالبهگری منطقی حرکت کنیم. اگر کسی در کار شما دخالت کند، ما مقابل او خواهیم ایستاد. امانتدار سلامت مردم هستیم و این امانتداری باید با دانش و تعهد همراه باشد تا برای سلامت لبخند ایران گام برداریم.
در بخش دیگری از برنامه، سیدمحمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، گفت: مایلیم اعضای جامعه دندانسازان شماره نظام پزشکی داشته باشند. وحدت و امضای کاری انجمن شما ضروری است. از طریق مجلس پیگیر هستیم تا فرآیند دریافت شماره نظام پزشکی تسریع شود و بتوانیم با همکاری شما، با پدیده شیادی طبی در شهرها مقابله کنیم و از ظرفیتهای حمایتی سازمان بهرهمند شوید.
در ادامه، حسینعلی ماهگلی، رئیس انجمن علمی دندانسازی ایران، بیان کرد: انجمن علمی در مهرماه سال گذشته پروانه رسمی خود را دریافت کرد و میتواند نقش مهمی در ساماندهی و توسعه این حوزه ایفا کند. مقالهای که در اسفندماه ۱۳۹۸ تحت عنوان "چشماندازهای دندانپزشکی علمی ۱۴۰۴" منتشر شد، نقاط قوت انجمنها و آسیبشناسیهای موجود را بهخوبی مشخص کرده است. انجمنها برخلاف سازمانهای دولتی میتوانند چابکتر و مؤثرتر عمل کنند.
در پایان این مراسم، از پروتزیست محسن مینایی بهعنوان چهره ماندگار جامعه دندانسازان کشور تقدیر شد. همچنین از تندیس ۲۰۲۵ سیدپا رونمایی شد.
