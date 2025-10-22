الخلیج امارات: آمریکا با حمله گسترده تل آویو به لبنان مخالف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اماراتی الخلیج نوشت که اظهارات سخنان تام براک، فرستاده آمریکا در لبنان در چارچوب تشدید فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر لبنان و افزایش تهدیدات علیه این کشور مبنی بر احتمال حمله گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان است.

این روزنامه می‌افزاید که تهدید براک مبنی بر اینکه اگر دولت لبنان خلع سلاح حزب الله را انجام ندهد، ممکن است با حمله گسترده اسرائیل مواجه شود، به این معنی است که ایالات متحده مانعی برای اقدام نظامی گسترده رژیم صهیونیستی علیه لبنان نمی‌بیند.

بنا بر این گزارش؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی معتقدند که طرح تسلیم مستلزم جنگی جدید است، چرا که لبنانی‌ها به علت ادامه کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی در مورد توافق توقف تنش و خروج تل آویو از پنج نقطه در داخل خاک لبنان و توقف اقدامات خصمانه علیه این کشور، خلع سلاح حزب الله لبنان را پیش نمی‌برند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی از پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق آتش‌بس خودداری می‌کند و طرف‌های آمریکایی و فرانسوی نیز همچنان خود را ملزم به اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی نمی‌بینند.

این روزنامه یادآور شد که جوزف عون رئیس جمهور لبنان موافقت خود را با مذاکرات غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی در خصوص مرزهای زمینی اعلام کرده است؛ اما مشکلی که لبنان با آن مواجه است، مواضع رژیم صهیونیستی است که همچنان مورد حمایت آمریکا قرار دارد و از آنجا که توهم پیروزی در جنگ لبنان را دارد، می‌خواهد مذاکرات را بر اساس شروط خود به طرف لبنانی تحمیل کند. این طرف‌ها در همین راستا همچنان لبنان را در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی و چه بسا نظامی قرار می‌دهند و از سوی دیگر هیچ حمایتی از روند بازسازی در لبنان انجام نمی‌دهند تا شاید بتوانند لبنان را به گزینه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بر اساس طرح جدید ترامپ مجبور کنند.