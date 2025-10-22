  1. بین الملل
شهادت یک لبنانی در تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

شهادت یک لبنانی در تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک شهروند لبنانی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رژیم صهیونیستی ساعتی پیش حمله پهپادی را در منطقه عین قانا در جنوب لبنان انجام داد.

در نتیجه این حمله که سرنشین یک موتور سیکلت را هدف قرار داد، یک نفر به شهادت رسید.

تجاوز رژیم صهیونیستی به توافق «توقف تنش» در لبنان از زمان امضای این توافق بارها تکرار شده و منابع رسمی لبنان از بیش از ۴ هزار تجاوز رژیم صهیونیستی علیه این توافق خبر می‌دهند.

پایگاه خبری النشره نیز از پرواز پهپادهای رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین در منطقه عربصالم و جرجوع و عین قانا و عین بوسوار خبر داد.

