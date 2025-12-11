نبیه بری: نماینده آمریکا غلط زیادی کرده است

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت که هیچ کس به ویژه دیپلمات‌ها نمی‌توانند لبنانی‌ها را تهدید کنند و منطقی نیست که با آنها با این زبان صحبت شود.

بری افزود: آنچه تام باراک فرستاده آمریکا در مورد الحاق لبنان به سوریه گفت، «غلط بزرگی» است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: اصول ثابتی وجود دارد که ما از طریق کمیته مکانیسم بر سر آنها مذاکره می‌کنیم.

رئیس پارلمان لبنان ابراز داشت: ما در مورد عقب‌نشینی اسرائیل، استقرار ارتش لبنان و محدود کردن سلاح در جنوب رودخانه لیتانی به وسیله ارتش مذاکره می‌کنیم.

بری خاطرنشان کرد که ارتش لبنان ۹۰ درصد از مفاد توافق آتش‌بس در منطقه جنوب لیتانی را اجرا کرده است و مابقی را تا پایان سال جاری تکمیل خواهد کرد.

تام باراک، فرستاده آمریکا اخیراً در اظهاراتی گستاخانه درباره الحاق اراضی لبنان به سوریه صحبت کرد. وی با لحنی تهدید آمیز علیه لبنان گفت: اگر لبنان حرکتی نکند، به سرزمین شام برمی‌گردد (بخشی از سوریه می‌شود)! سوری‌ها می‌گویند که لبنان تفریحگاه ساحلی ماست و ما باید حرکتی انجام دهیم. من از میزان سرخوردگی ملت لبنان آگاهم و این مرا ناامید می‌کند.

بعد از واکنش‌های تند به این لفاظی‌های تام باراک، او ظاهراً از تهدیداتش عقب‌نشینی کرده و گفت که قصد تهدید لبنان را نداشته است. وی مدعی شد، آمریکا تلاش دارد روابط برابر و مبتنی بر حمایت از حاکمیت میان دمشق و بیروت برقرار شود.