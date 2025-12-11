  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

نبیه بری: نماینده آمریکا غلط زیادی کرده است

نبیه بری: نماینده آمریکا غلط زیادی کرده است

رئیس پارلمان لبنان اظهارات سخیف فرستاده آمریکا در مورد الحاق لبنان به سوریه را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت که هیچ کس به ویژه دیپلمات‌ها نمی‌توانند لبنانی‌ها را تهدید کنند و منطقی نیست که با آنها با این زبان صحبت شود.

بری افزود: آنچه تام باراک فرستاده آمریکا در مورد الحاق لبنان به سوریه گفت، «غلط بزرگی» است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: اصول ثابتی وجود دارد که ما از طریق کمیته مکانیسم بر سر آنها مذاکره می‌کنیم.

رئیس پارلمان لبنان ابراز داشت: ما در مورد عقب‌نشینی اسرائیل، استقرار ارتش لبنان و محدود کردن سلاح در جنوب رودخانه لیتانی به وسیله ارتش مذاکره می‌کنیم.

بری خاطرنشان کرد که ارتش لبنان ۹۰ درصد از مفاد توافق آتش‌بس در منطقه جنوب لیتانی را اجرا کرده است و مابقی را تا پایان سال جاری تکمیل خواهد کرد.

تام باراک، فرستاده آمریکا اخیراً در اظهاراتی گستاخانه درباره الحاق اراضی لبنان به سوریه صحبت کرد. وی با لحنی تهدید آمیز علیه لبنان گفت: اگر لبنان حرکتی نکند، به سرزمین شام برمی‌گردد (بخشی از سوریه می‌شود)! سوری‌ها می‌گویند که لبنان تفریحگاه ساحلی ماست و ما باید حرکتی انجام دهیم. من از میزان سرخوردگی ملت لبنان آگاهم و این مرا ناامید می‌کند.

بعد از واکنش‌های تند به این لفاظی‌های تام باراک، او ظاهراً از تهدیداتش عقب‌نشینی کرده و گفت که قصد تهدید لبنان را نداشته است. وی مدعی شد، آمریکا تلاش دارد روابط برابر و مبتنی بر حمایت از حاکمیت میان دمشق و بیروت برقرار شود.

کد خبر 6685913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      10 0
      پاسخ
      تا زمانی که سفارت آمریکا باز است ترور بمباران وتهدید ادامه خواهد داشت ازبی عرضگی دولت است
    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      4 0
      پاسخ
      مگر لبنان استقلال سیاسی دارد که اظهار نظر می کنند متاسفانه رجال سیاسی لبنان در زمین رژیم امریکا و رژیم صهیونی بازی می کنند
    • US ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      6 0
      پاسخ
      اقای نبیه بری توافقات قبل از تشکیل کابینه دولت لبنان چه بود و چرا اینقدر صبر کردید مگر دشمن یک ثانیه ساکت مینشینه . لبنان بدون مقامت و حزب الله یه هفته هم دوام نمیاره . ژنرال رییس جمهور لبنان مگر قرارهمکاری و اتحاد با حزب الله نداشت که یک باره شمشیر از رو بسته؟!!
    • IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 0
      پاسخ
      این جمله جنبه دو پهلو داشته که یعنی اگر حزب الله تسلیم نشود به لبنان حمله وسیع خواهند کرددر هر صورت اسراعیل علاقه دارد کل لبنان را تصاحب کند در اینده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها