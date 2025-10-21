  1. بین الملل
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز بیروت، شرق و جنوب لبنان

رسانه‌ها از پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز بیروت و مناطق شرقی و جنوبی لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، پهپادهای رژیم صهیونیستی به صورت گسترده در حریم هوایی بیروت، منطقه البقاع در شرق لبنان و مناطق جنوبی این کشور در حال پرواز هستند.

منابع محلی هم اعلام کردند که ارتش رژیم اشغالگر اطراف شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان را هدف تیراندازی قرار داده است.

به گفته این منابع، یک پهپاد رژیم صهیونیستی کشاورزان را در شهرک «بلیدا» در جنوب لبنان با بمب هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی بدون توجه به قوانین و قواعد بین المللی همچنان و به صورت روزانه در حال نقض آتش بس در لبنان است.

    ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      الله اکبر الله اکبر

