پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز بیروت، شرق و جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، پهپادهای رژیم صهیونیستی به صورت گسترده در حریم هوایی بیروت، منطقه البقاع در شرق لبنان و مناطق جنوبی این کشور در حال پرواز هستند.

منابع محلی هم اعلام کردند که ارتش رژیم اشغالگر اطراف شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان را هدف تیراندازی قرار داده است.

به گفته این منابع، یک پهپاد رژیم صهیونیستی کشاورزان را در شهرک «بلیدا» در جنوب لبنان با بمب هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی بدون توجه به قوانین و قواعد بین المللی همچنان و به صورت روزانه در حال نقض آتش بس در لبنان است.