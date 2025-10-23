محسن پاکآیین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت ده ساله قطعنامه ۲۲۳۱، گفت: روز ۲۶ مهر، پایان ده ساله برجام بود که در پی مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ تصویب شده بود.
کارشناس مسائل بین الملل افزود: کشورهای چین و روسیه، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل، پایان قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام کردند. پیش از این نیز ایران، روسیه و چین موضوع پایان این قطعنامه را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل رسانده بودند.
پاکآیین ادامه داد: حمایت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و نظرات مثبت کشورهای دوست ایران در نقاط مختلف جهان درباره بیاعتباری قانونی مکانیزم اسنپبک، نشاندهنده پذیرش دیدگاه قانونی ایران توسط جامعه بینالملل است و قطعنامه ۲۲۳۱ رسماً پایان یافته است.
کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: رابطه ما با کشورهای جهان، بهویژه اعضای بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اورآسیا، همچنان ادامه خواهد داشت.
پاکآیین در پایان خاطرنشان کرد: تحریمهای اعلام شده از سوی کشورهای غربی تأثیر قابلتوجهی بر روابط اقتصادی ایران ندارد، چرا که مراودات تجاری گستردهای با آلمان، فرانسه و انگلیس نداریم. بنابراین، انشاءالله با موفقیت از این مسیر عبور خواهیم کرد.
گفتنی است، توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ در تیرماه ۱۳۹۴ در وین امضا شد، هدف از این توافق، رفع تحریمهای بینالمللی در برابر محدودسازی موقت برنامه صلحآمیز هستهای ایران بود.
ایران به تمامی تعهدات خود در زمینه کاهش سطح غنیسازی، محدودسازی سانتریفیوژها و بازطراحی رآکتور اراک پایبند ماند، اما طرفهای غربی حتی در دوره اوباما نیز تعهدات اقتصادی خود را بهطور کامل اجرا نکردند.
با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و ناتوانی اروپا در جبران خسارتها، توافق عملاً بیاثر شد. سازوکار مالی اروپا موسوم به اینستکس هیچ نتیجهای نداشت و ایران از منافع وعدهدادهشده محروم ماند.
روز ۲۶ مهرم ماه ۱۴۰۴، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور خودکار خاتمه یافت و برجام از منظر حقوقی به پایان رسید.
