لاورنتیف با عراقچی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه که برای دیدار و رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، عصر امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به سطح بسیار خوب روابط دوجانبه و همکاری‌های رو به رشد دو کشور در عرصه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، از مواضع قاطع و اصولی روسیه در شورای امنیت در مخالفت با سو استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران قدردانی کرد.

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با اشاره به شراکت راهبردی ایران و روسیه، بر اهمیت رایزنی‌های مستمر بین مسئولین دو کشور در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

در این دیدار بر موضع مشترک ایران و روسیه در خصوص تحولات منطقه از جمله ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه و مخالفت با هر گونه تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور و جلوگیری از تبدیل این کشور به مکانی برای نضج‌گیری تروریسم تاکید شد.