به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه در گفتگویی در پاسخ به اظهارات روز گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: نمیدانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده یا تهدید، اما کسانی که چنین تهدیدهایی میکنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکستخورده، نتیجهای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.
وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات روز گذشته گروسی گفت: کسانی که چنین تهدیدهایی میکنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکستخورده، نتیجهای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.
کد خبر 6631914
نظر شما