به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه در گفتگویی در پاسخ به اظهارات روز گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: نمی‌دانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده یا تهدید، اما کسانی که چنین تهدیدهایی می‌کنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکست‌خورده، نتیجه‌ای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.