عمران عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت مهارت‌آموزی گفت: مهارت‌آموزی یک نیاز آموزشی و ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور است. در دنیای در حال تغییر امروز، کشورهایی موفق‌تر هستند که نیروی انسانی خود را مجهز به مهارت‌های کاربردی و متناسب با نیاز بازار کار کنند.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور درباره لزوم ایجاد بستر لازم برای رشد توانمندی مهارت‌آموزی، گفت: تحول در نظام مهارت‌آموزی موضوعی است که مجلس و دولت بر آن تاکید دارند و بر همین اساس مجلس آیین‌نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان را تصویب کرد.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای ارتقای مهارت‌آموزی باید مواردی همچون دسترسی همه دانش‌آموزان به آموزش‌های مهارتی، تنوع‌بخشی به رشته‌ها و دوره‌های مهارت‌آموزی متناسب با تحولات فناوری و نیاز صنایع و تعامل با استانداردهای بین‌المللی و ارتقای کیفیت آموزش دنبال شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت‌، گفت: رویدادهایی همچون مسابقات ملی مهارت، فرصتی برای نمایش توانمندی جوانان ایرانی و شناسایی استعدادهایی است که می‌توانند در آینده، نیروی محرکه تولید و نوآوری کشور باشند.

عباسی در پایان بیان کرد: بی‌تردید، با استمرار این سیاست‌ها و هماهنگی میان وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، دانشگاه آزاد و سازمان فنی و حرفه‌ای، ایران می‌تواند به جایگاهی شایسته در عرصه مهارت و اشتغال جهانی دست یابد.