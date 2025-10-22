  1. اقتصاد
عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد:

مشارکت بیش از ۲.۷ میلیون سپرده‌گذار در قرعه‌کشی بزرگ بانک مسکن

فاضلیان با اشاره به برگزاری قرعه‌کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز این بانک گفت: بر اساس آمار، بیش از ۲ میلیون و ۷۵۷ هزار حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز در این دوره مشمول قرعه‌کشی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، سیدمحسن فاضلیان عضو هیئت مدیره این بانک در مراسم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز گفت: طبق ضوابط و مقررات، حداقل ۱۰ درصد از حساب‌های مشمول قرعه‌کشی، برنده جوایز بانک مسکن شده‌اند.

وی افزود: با بیان اینکه امیدوارم دریافت حدود ۳۴۰ هزار جایزه متنوع از بانک مسکن، خاطره‌ای خوش و انگیزه‌ای مضاعف برای سپرده‌گذاران ایجاد کند.

معاون امور اعتباری بانک مسکن با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران بانک مسکن در مسیر برگزاری منظم و شفاف این رویداد افزود: چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده تعهد بانک مسکن به امور مسئولیت اجتماعی و ترویج سنت‌های نیکوی اسلامی است. قرض‌الحسنه نه‌تنها یک ابزار مالی، بلکه اقدامی خیرخواهانه و ماندگار است که آثار اجتماعی گسترده‌ای در پی دارد.

فاضلیان با تأکید بر نقش کلیدی قرض‌الحسنه در تقویت عدالت مالی و حمایت از اقشار کم‌درآمد اظهار داشت: بانک مسکن همواره تلاش کرده تا از محل منابع قرض‌الحسنه، کمک‌های هدفمندی به اقشار محروم و نیازمند ارائه دهد. این اقدام‌ها مصداق باقیات صالحات است و باید با جدیّت تداوم یابند.

معاون مدیرعامل بانک مسکن همچنین خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران بدانند منابع قرض‌الحسنه آثار ماندگاری در جامعه دارد و با گسترش این فرهنگ، می‌توانیم شاهد شکوفایی روزافزون این سنت حسنه در نظام بانکی کشور به ویژه بانک ریشه‌دار مسکن باشیم.

گفتنی است، چهل و پنجمین دوره قرعه‌کشی جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، روز گذشته با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعه‌کشی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل، مدیران ارشد و کارکنان بانک مسکن، جمعی از خیرین، برخی از برندگان دوره‌های قبلی قرعه‌کشی، مسئولان مراکز درمانی مورد حمایت بانک مسکن و … برگزار شد.

