به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، سیدمحسن فاضلیان عضو هیئت مدیره این بانک در مراسم قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پسانداز گفت: طبق ضوابط و مقررات، حداقل ۱۰ درصد از حسابهای مشمول قرعهکشی، برنده جوایز بانک مسکن شدهاند.
وی افزود: با بیان اینکه امیدوارم دریافت حدود ۳۴۰ هزار جایزه متنوع از بانک مسکن، خاطرهای خوش و انگیزهای مضاعف برای سپردهگذاران ایجاد کند.
معاون امور اعتباری بانک مسکن با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همکاران بانک مسکن در مسیر برگزاری منظم و شفاف این رویداد افزود: چنین برنامههایی نشاندهنده تعهد بانک مسکن به امور مسئولیت اجتماعی و ترویج سنتهای نیکوی اسلامی است. قرضالحسنه نهتنها یک ابزار مالی، بلکه اقدامی خیرخواهانه و ماندگار است که آثار اجتماعی گستردهای در پی دارد.
فاضلیان با تأکید بر نقش کلیدی قرضالحسنه در تقویت عدالت مالی و حمایت از اقشار کمدرآمد اظهار داشت: بانک مسکن همواره تلاش کرده تا از محل منابع قرضالحسنه، کمکهای هدفمندی به اقشار محروم و نیازمند ارائه دهد. این اقدامها مصداق باقیات صالحات است و باید با جدیّت تداوم یابند.
معاون مدیرعامل بانک مسکن همچنین خاطرنشان کرد: سپردهگذاران بدانند منابع قرضالحسنه آثار ماندگاری در جامعه دارد و با گسترش این فرهنگ، میتوانیم شاهد شکوفایی روزافزون این سنت حسنه در نظام بانکی کشور به ویژه بانک ریشهدار مسکن باشیم.
گفتنی است، چهل و پنجمین دوره قرعهکشی جوایز حسابهای قرضالحسنه پسانداز، روز گذشته با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعهکشی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل، مدیران ارشد و کارکنان بانک مسکن، جمعی از خیرین، برخی از برندگان دورههای قبلی قرعهکشی، مسئولان مراکز درمانی مورد حمایت بانک مسکن و … برگزار شد.
نظر شما