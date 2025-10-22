به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، براساس اعلام شرکت، ثبتنام این مرحله از فروش از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه آغاز شده و تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. فرایند ثبتنام به صورت آنلاین و از طریق عاملیتهای بهمن دیزل انجام میشود.
جزئیات محصولات عرضهشده
در این بخشنامه، طیف گستردهای از محصولات سبک و سنگین شرکت بهمن دیزل برای فروش نقدی عرضه شدهاند. در گروه کامیونتهای فورس، مدلهای ۳.۸ تن بنزینی و نسخه دوگانهسوز آن به همراه کامیون فورس ۶ تن در دو تیپ کابین خوابدار و بدون خواب ارائه شدهاند. همچنین مدل فورس ۱۲ تن نیز در فهرست فروش حضور دارد.
در بخش کامیونهای سنگین امپاور (Empower)، سه محصول شامل امپاور BD۳۰۰ کمپرسی با ظرفیت ۱۹ تن، امپاور BD۴۶۰ کمپرسی با ظرفیت ۲۶ تن و دو کشنده تکمحور امپاور BD۵۰۰ و BD۵۶۰ عرضه شدهاند. افزون بر این، در این مرحله کشنده بایک X۹ (BAIC X۹) نیز در فهرست فروش قرار گرفته است.
تمامی خودروهای این مرحله از فروش در رنگ سفید عرضه میشوند و موعد تحویل آنها هفته آخر آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
شرایط و ضوابط ثبتنام
طبق اعلام شرکت، خریداران میبایست فرایند ثبتنام را تنها از طریق درگاه آنلاین عاملیت انجام دهند. هیچ نوع پرداخت وجه خارج از سیستم رسمی شرکت یا به نام سایر اشخاص مورد پذیرش نیست و تمامی تراکنشها باید از حساب بانکی متقاضی و با شماره شبا به نام وی انجام گیرد.
همچنین، برای هر کد ملی یا شناسه ملی تنها امکان ثبتنام یک دستگاه خودرو وجود دارد و واگذاری امتیاز خرید یا انتقال حقوق قرارداد به غیر، به هر شکل ممکن، ممنوع و موجب فسخ یکطرفه قرارداد از سوی شرکت خواهد بود.
در این بخشنامه تأکید شده است که پس از ثبتنام، امکان تغییر رنگ، تغییر عاملیت فروش یا تغییر نوع خودرو وجود ندارد و شمارهگذاری صرفاً به نام خریدار نهایی و طبق مقررات مربوطه انجام میشود.
