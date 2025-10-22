یک کارخانه شن و ماسه در دلفان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کارخانه تولید تیرچه و بلوک و یک کارخانه شن و ماسه وابسته به شهرداری دلفان به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی، توسط تیم‌های بازرسی مشترک متوقف و پلمب شدند.

این اقدام در راستای نظارت بر رعایت استانداردهای تولید، جلوگیری از فعالیت‌های غیررسمی و صیانت از سلامت عمومی و کیفیت ساخت‌وساز در منطقه صورت گرفت. پرونده تخلفات این واحدها برای رسیدگی قانونی به شعب ویژه تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

علی‌محمد تیموری رئیس تعزیرات حکومتی دلفان با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرمجاز، اظهار کرد: فعالیت بدون پروانه بهره‌برداری، علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه‌ساز عرضه مصالح غیراستاندارد و تهدیدی برای پروژه‌های عمرانی منطقه است.

وی افزود: از تمامی تولیدکنندگان استان لرستان انتظار می‌رود با تکمیل مستندات و دریافت مجوزهای رسمی، از بروز اقدامات انضباطی جلوگیری کرده و در مسیر قانون‌مداری گام بردارند.