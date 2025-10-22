به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در جریان اجرای طرح «قاضی در مدرسه» در هنرستان دخترانه فضیلت، با اشاره به جایگاه والای علم در تعالیم اسلامی تصریح کرد: علم از بافضیلتترین و ارزشمندترین موهبتهای الهی است که پیامبران و امامان معصوم (ع) همواره بر آن تأکید کردهاند و هیچ مقطعی از عمر انسان پایانی برای آموختن دانش نیست.
وی با بیان اینکه جامعهای رشد مییابد که قانونمدار و آگاه به حقوق و تکالیف خود باشد، افزود: همه اقشار جامعه از دانشآموزان تا مدیران و صاحبان مشاغل باید با قوانین و مقررات آشنا باشند و به آن احترام بگذارند، چراکه جامعهای پیشرفته و متعالی است که در آن وقوع جرم و تخلف کمترین نمود را دارد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش مهم آموزشوپرورش در ارتقای فرهنگ حقوقی و اجتماعی جامعه اظهار داشت: مدارس، بستر بسیار ارزشمندی برای آموزش مهارتهای زندگی و حقوقی به نسل جوان هستند و اگر آموزش قانون به شیوههای جذاب و هنرمندانه دنبال شود، آثار تربیتی آن در آینده کشور بسیار ماندگار خواهد بود.
اکبری با قدردانی از اجرای نمایش شبیهسازی یک دادگاه توسط دانشآموزان هنرستان دخترانه فضیلت سمنان، این اقدام را روشی مؤثر در آموزش عملی مفاهیم حقوقی دانست و گفت: شیوههای هنرمندانه مانند نمایشهای حقوقی بسیار تأثیرگذار و ماندگار است و باید مورد حمایت دستگاههای مسئول از جمله مراکز علمی و آموزشی و قوه قضائیه قرار گیرد تا مفاهیم قانون و عدالت در میان نسل آینده نهادینه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای موفق طرح «قاضی در مدرسه» در سال گذشته افزود: این طرح با استقبال گسترده مواجه شد و آثار مثبتی در افزایش آگاهی دانشآموزان از حقوق فردی و اجتماعی آنان بر جای گذاشت. تجربه سال گذشته نشان داد که ارتقای سواد حقوقی از سنین پایین، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای مسئولیتپذیری جوانان دارد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان بر ضرورت پیشگیری از جرایم از طریق ارتقای سواد حقوقی مردم تأکید کرد و گفت: پیشگیری همیشه کمهزینهتر از درمان است و اگر شهروندان از حقوق و قوانین آگاه باشند، کمتر در معرض خسارتها، اختلافات و آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند. شناخت قانون و استفاده درست از آن، سپری در برابر ظلم، فریب و تضییع حقوق است.
قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه طرح قاضی در مدرسه با هدف توانمندسازی و آشنا کردن دانشآموزان، همکاران فرهنگی و اولیا با حقوق و تکالیف خود، چند سالی است که در حال برگزاری است، گفت: این طرح در سال گذشته در تعدادی از هنرستانهای استان اجرا شد و امسال در همه مراکز آموزشی متوسطه دوم اعم از هنرستان و دبیرستان اجرا میشود تا دانشآموزان از دانش و تجربه قضات بهرهمند شوند.
در پایان این مراسم، از جمعی از قضات استان و مسئولان آموزش و پرورش شهرستان سمنان که در سال گذشته در اجرای موفق طرح «قاضی در مدرسه» مشارکت مؤثر داشتند، با حضور رئیسکل دادگستری استان سمنان قدردانی شد گفتنی است.
نظر شما