افزایش بازدهی صندوق درآمد ثابت افران به ۳۶.۲ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق درآمد ثابت افران، جزو بهترین صندوق‌های ETF بازارسرمایه است که ۲۹ هزار میلیاردتومان دارایی تحت مدیریت دارد. این صندوق همواره بالاترین بازدهی را در مطمئن‌ترین حالت ممکن برای مشتریان تضمین کرده که در اکنون به ۳۶.۲ درصد رسیده است.

یکی از مزیت‌های صندوق درآمد ثابت افران، افزایش سود روزشمار هم‌زمان با رشد نرخ بهره است؛ ویژگی‌ای که در سپرده‌های بانکی یا خرید مستقیم اوراق وجود ندارد، زیرا سود آن‌ها معمولاً ثابت است. افران امسال برای سومین بار سود خود را افزایش داده و نرخ آن به ۳۶.۲ درصد رسیده که نسبت به ابتدای سال حدود ۱ درصد افزایش یافته است.

بازدهی یا سود صندوق افران

صندوق‌های درآمد ثابت جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق‌های بازارسرمایه هستند و به عنوان جایگزین سپرده بانکی از آنها نام برده می‌شود. صندوق درآمد ثابت افران همواره برترین صندوق بازارسرمایه ایران از نظر بازدهی و دارایی تحت مدیریت بوده است. هم‌اکنون حداقل بازدهی یک‌ساله این صندوق به ۳۶.۲ درصد افزایش یافته است.

سود روزشمار و معاف از مالیات

روند بازدهی صندوق افران هموار و روزشمار است؛ یعنی این صندوق هر روز درصد مشخصی سود می‌سازد که با روزهای دیگر یکسان است. برای مثال، اگر صندوق افران سالانه ۳۶.۲ درصد بازدهی داشته باشد، این بازدهی بین روزهای کاری سال تقسیم می‌شود و حتی به چند روز سرمایه‌گذاری در این صندوق هم سود تعلق می‌گیرد و مانند بانک محدودیت زمانی ندارد.

نقدشوندگی آنی صندوق درآمد ثابت افران

صندوق درآمد ثابت افران به واسطه بازارگردانی فعال، نقدشوندگی بالایی دارد. افران همواره ۱,۰۰۰ میلیارد تومان سفارش خرید انباشته دارد. به زبان ساده، در این صندوق صف فروش شکل نمی‌گیرد و در لحظه نقد می‌شود، حتی برای مبالغ بالا مانند ۱۰۰۰ میلیارد تومان.

تعداد سرمایه‌گذاران صندوق افران

سرمایه‌گذاران صندوق درآمد ثابت افران، از اشخاص حقیقی با مبالغ ۱ میلیون تومان تا اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ با مبالغ چند صد میلیاردی را شامل می‌شود. تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی حداقل یک‌بار در صندوق درآمد ثابت افران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

