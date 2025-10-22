به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا در معاملات امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ برخلاف تمام انتظارات و در تضاد با روند جهانی، در ابتدای معاملات خود و در لحظه تنظیم این گزارش کماکان مسیر صعودی خود را حفظ کرده است؛ این در حالی است که هم نرخ دلار غیررسمی در بازار داخل کاهش یافته و هم بهای جهانی اونس طلا با سقوط سنگین مواجه شده است.
ریزش دلار و اونس؛ اما صعود طلا در تهران
بر اساس دادههای لحظهای، دلار غیررسمی با افت ۱,۲۰۰ تومان (بیش از یک درصد) به زیر ۱۰۷,۰۰۰ تومان بازگشته و در همین حال، اونس جهانی طلا که روزهای گذشته تا سقف ۴,۳۷۹ دلار پیشروی کرده بود، امروز با افت نزدیک به ۷ درصد و کاهش بیش از ۳۰۰ دلار در محدوده ۴,۰۷۳ دلار معامله میشود؛ بزرگترین اصلاح کوتاهمدت در دو هفته اخیر.
با وجود این فشار نزولی، بازار داخل مسیر مخالف را در پیش گرفته است و قیمت طلا و مثقال طلا اندکی افزایش یافتهاند؛ نشانهای از مقاومت شدید در برابر اصلاح قیمتی.
جزئیات قیمتها
طلای ۱۸ عیار با رشد ۰.۱۵ درصدی معادل ۱۶,۶۰۰ تومان افزایش، اکنون به ۱۰,۹۲۸,۷۰۰ تومان رسیده است؛ دامنه نوسان امروز بین ۱۰,۸۶۸,۰۰۰ تا ۱۱,۰۰۹,۸۰۰ تومان ثبت شده است.
طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۰.۱۵ درصدی برابر ۲۲,۲۰۰ تومان افزایش، اکنون ۱۴,۵۷۱,۵۰۰ تومان نرخگذاری شده است.
در بازار عمدهفروشی، مثقال طلا با رشد ۰.۱۳ درصدی (حدود ۶۰,۰۰۰ تومان) به ۴۷,۳۳۸,۰۰۰ تومان رسیده است.
مقاومت بازار در برابر اصلاح
افزایش جزئی قیمتها در شرایطی که دو متغیر بنیادین طلا—یعنی اونس جهانی و نرخ دلار داخلی—هر دو در حال کاهش هستند، پرسش جدیای را در برابر تحلیلگران قرار داده است: چه گروههای ذینفعی مانع از اصلاح طبیعی قیمت طلا در بازار داخلی شدهاند؟ آیا این مقاومت ناشی از کنترل مصنوعی عرضه توسط معاملهگران بزرگ و صرافیهای عمده است؟ یا فضای روانی ناشی از ترس از جهش ارزی مجدد و نگهداری طلا بهعنوان پناهگاه سرمایه باعث شده تقاضا همچنان در سطح بالا باقی بماند؟
واقعیت این است که در روزی که هم دلار عقبنشینی کرده و هم اونس ریزش چشمگیر داشته، پایداری نرخها در بازار طلا نشان میدهد نیروهای درونی بازار داخلی در برابر اصلاح مقاومت میکنند؛ وضعیتی که احتمال شکلگیری حباب جدید در طلای داخلی را تقویت میکند.
