افزایش قیمت نقره در بازار داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴، در بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته و با نرخ ۱۰۸,۶۳۹,۰۰۰ ریال داد و ستد شد. همچنین در معاملات روز جاری، طلای ۱۸ عیار سقف قیمت ۱۱۰,۰۹۸,۰۰۰ ریال و کف قیمت ۱۰۷,۹۸۷,۰۰۰ ریال تجربه کرده است.

تغییرات ماهانه نیز نشان می‌دهد، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در طول یک ماه گذشته، ۹.۲ درصد افزایش یافته است. در حالی که در یک سال گذشته، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۳۶.۳۲ درصد افزایش قیمت مواجه شده که این میزان نشان دهنده افزایش آن به مقدار ۶۲,۶۶۹,۰۰۰ ریال است.

از سوی دیگر، طلای آب‌شده نقدی بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته و به مبلغ ۴۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال معامله شد. همچنین در معاملات امروز طلا، بالاترین ارزش طلای آب‌شده نقدی برابر با ۴۷۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال و کمترین نرخ آن معادل ۴۶۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت شده است.

قیمت در بازار نقره

در بازار امروز، نقره نیز با ۱.۸۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱,۹۶۸,۷۰۰ ریال معامله شد که این تغییر نشان‌دهنده افزایش ۳۵,۶۰۰ ریال در مقایسه با روز قبل است. در معاملات امروز، بالاترین قیمت نقره به ۱,۹۶۸,۷۰۰ ریال و کمترین قیمت آن به ۱,۹۳۴,۳۰۰ ریال رسید.

همچنین در یک ماه اخیر، قیمت هر گرم نقره با ۱۲.۳۶ درصد افزایش همراه بوده است، در صورتی که، در طول یک سال گذشته، قیمت هر گرم نقره ۱۶۵.۳۵ درصد افزایش یافته که این میزان معادل افزایش قیمت به مبلغ ۱,۲۲۶,۸۰۰ ریال می‌باشد.

در ادامه می‌توانید قیمت طلا و انواع آب‌شده را در معاملات روز جاری مشاهده کنید.

قیمت طلای ۲۴ عیار

قیمت لحظه‌ای: ۱۴۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال

بیشترین: ۱۴۶,۷۹۵,۰۰۰ ریال

کمترین: ۱۴۳,۹۸۲,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه: ۶۴۳,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه: ۹.۲ درصد افزایش

تغییر یکساله: ۱۳۶.۳۲ درصد افزایش

قیمت طلای دست دوم

قیمت لحظه‌ای: ۱۰۷,۱۹۰,۰۲۰ ریال

بیشترین: ۱۰۸,۶۲۹,۶۴۰ ریال

کمترین: ۱۰۶,۵۴۷,۶۶۰ ریال

تغییر روزانه: ۴۷۶,۰۸۰ ریال

تغییر ماهانه: ۹.۲ درصد افزایش

تغییر یکساله: ۱۳۶.۳۲ درصد افزایش

قیمت مثقال