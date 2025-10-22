به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نشست تخصصی «هماندیشی با جمعی از صاحبنظران و شرکتهای دانشبنیان درباره نقشه راه دانشبنیان شدن اقتصاد» روز گذشته ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور سید سعید منجمزاده مدیر کل سیاستگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و جمعی از مدیران عامل و نمایندگان شرکتهای دانشبنیان و نیز صاحبنظران و اندیشمندان حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از روند تدوین نقشه راه دانشبنیان شدن اقتصاد کشور ارائه شد و بخشهای مختلف سند، شامل اهداف، محورهای راهبردی، سیاستهای اجرایی، شاخصهای سنجش و تقسیم کار ملی نقشه راه دانشبنیان شدن اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای نشست، سید سعید منجمزاده ضمن تشریح فرایند تدوین سند، هدف از برگزاری این نشست را شناخت دقیقتر نقاط قوت و ضعف مسیر تدوین سند و دریافت بازخورد از صاحبنظران و بدنه شرکتهای فعال در زیستبوم فناوری و نوآوری عنوان کرد و گفت: هدف از برگزاری این نشست، رسیدن به درک عمیقتر از ابعاد مختلف اقتصاد دانشبنیان است تا بتوانیم نقشه راهی جامع، واقعبینانه و مبتنی بر ظرفیتهای ملی برای دانشبنیان شدن اقتصاد کشور ترسیم کنیم.
او، با اشاره به تجربه بیش از یک دهه فعالیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برای ترسیم افق روشن اقتصاد دانشبنیان، از طریق سیاستگذاری، حمایت زیرساختی، مالی و همکاری با دیگر دستگاهها افزود: از زمان تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان تا قانون جهش تولید دانشبنیان و تصویب اعتبار مالیاتی برای شرکتها، مسیر پرفرازونشیبی طی شده است. امروز در مرحلهای قرار داریم که شرکتهای پیشران و توانمند توانستهاند سهم قابلتوجهی از این حمایتها، بهویژه اعتبار مالیاتی را در جهت توسعه هدفمند فعالیتهای نوآورانه خود به کار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار این مسیر و نقشآفرینی همه بازیگران زیستبوم فناوری، تصریح کرد: نقشه راه دانشبنیان شدن اقتصاد، تنها در صورت همگرایی و مشارکت واقعی بخشهای مختلف حاکمیت، دانشگاه، صنعت و شرکتهای دانشبنیان به نتیجه خواهد رسید. بر همین اساس، تلاش داریم دامنه مشورتها را گسترش دهیم و از بازخوردها و تجربههای میدانی صاحبنظران، مراکز اندیشهورزی و شرکتهای دانشبنیان در تدوین نهایی سند استفاده کنیم.
در جریان این نشست، صاحبنظران و نمایندگانی از برخی اتحادیهها و انجمنهای دانشگاهی، مؤسسه پژوهشی و برنامهریزی آموزش عالی، مؤسسه مطالعات بازرگانی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مدیران و نمایندگان شرکتهای دانشبنیان، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره موضوعاتی همچون بهبود فضای کسبوکار دانشبنیان، تسهیل فرآیندهای مالیاتی، توسعه بازار محصولات فناورانه، حمایت از صادرات فناوری، ایجاد پیوندهای مؤثر بین صنعت و دانشگاه و تقویت نظام تأمین مالی نوآوری مطرح کردند.
شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت پایش مستمر شاخصهای دانشبنیان شدن اقتصاد و تعریف نظام ارزیابی شفاف و قابل سنجش برای اجرای بخشهای مختلف سند تأکید کردند.
در پایان این نشست، مقرر شد با تداوم جلسات هماندیشی و برگزاری کارگروههای تخصصی با حضور ذینفعان و نمایندگان شرکتهای دانشبنیان، نهادهای سیاستگذار، نسخه نهایی سند نقشه راه دانشبنیان شدن اقتصاد کشور پس از جمعبندی دیدگاهها و پیشنهادهای ارائهشده، تدوین و برای تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
این نشست بخشی از مجموعه اقدامات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در راستای توسعه سیاستهای دانشبنیانسازی اقتصاد، همافزایی میان بازیگران زیستبوم نوآوری و نهادینهسازی الگوی اقتصاد مبتنی بر دانش است.
