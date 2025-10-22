  1. استانها
سالانه سه‌ و نیم میلیون گردشگر خارجی به قم سفر می‌کنند

قم- مدیرکل حقوقی شهرداری قم با بیان اینکه این شهر یکی از قطب‌های مهم زیارتی کشور است، افزود: سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر داخلی و حدود سه‌ونیم میلیون گردشگر خارجی به قم سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جمال‌آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در سی‌وهفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که با حضور مدیران ارشد قضایی و نمایندگان حقوقی شهرداری‌های کشور در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه نگاه سنتی به قم صرفاً به جنبه مذهبی آن محدود شده است، اظهار کرد: قم هفتمین کلان‌شهر کشور از نظر جمعیت با بیش از یک‌میلیون و چهارصد هزار نفر محسوب می‌شود و نقش اتصال ۱۷ استان مرکزی کشور را بر عهده دارد که این امر جایگاه راهبردی قم را در حوزه مدیریت شهری و حقوق عمومی برجسته می‌کند.

مدیرکل حقوقی شهرداری قم با بیان اینکه این شهر یکی از قطب‌های مهم زیارتی و دانشگاهی کشور است، تصریح کرد: سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر داخلی و حدود سه‌ونیم میلیون گردشگر خارجی به قم سفر می‌کنند و این حجم از تردد، قم را به شهری با تنوع جمعیتی بی‌سابقه در سطح ملی و حتی منطقه‌ای تبدیل کرده است؛ به‌طوری که از ۱۳۲ کشور جهان و ۳۲ ملیت مختلف در این شهر اقامت دارند.

وی افزود: قم علاوه بر هویت مذهبی و جمعیتی خود، دارای پیشینه‌ای تاریخی با قدمتی بیش از هفت‌هزار سال است و آثار کهنی همچون کاروانسرای گچی و تیمچه، از نمونه‌های شاخص این میراث تمدنی محسوب می‌شود که جایگاه این شهر را در حوزه مطالعات فرهنگی و حقوق میراث شهری برجسته کرده است.

جمال‌آبادی با اشاره به تأثیر قم بر تحولات تاریخی کشور گفت: این شهر همواره خاستگاه رویدادهای مهم اجتماعی و دینی در ایران بوده است و مدفن پنج نفر از پادشاهان دوره‌های صفویه و قاجاریه در این شهر قرار دارد که نشان از جایگاه ویژه قم در تاریخ سیاسی و هویتی ایران دارد.

وی با تأکید بر اینکه قم سهم بسزایی در تحولات فرهنگی کشور داشته است، اظهار کرد: حضور بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) این شهر را به محور الهام‌بخش بسیاری از جریان‌های فکری و اجتماعی در تاریخ معاصر تبدیل کرده و این تأثیرگذاری در حوزه مدیریت شهری نیز قابل رصد است.

مدیرکل حقوقی شهرداری قم در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه نشست‌های حقوقی میان کلان‌شهرها اشاره کرد و افزود: بحث‌های کلان حقوقی شهرداری‌ها دارای اهمیت بسزایی در پیشگیری از چالش‌های حقوقی در مدیریت شهری است و مقرر است در نشست‌های آینده، موضوعات تخصصی حقوقی میان شهرداری‌های کشور به صورت تفصیلی بررسی شود.

وی تصریح کرد: شرایط فعلی ایجاب می‌کند که هم‌افزایی حقوقی میان کلان‌شهرهای کشور با هدف ارتقای کارآمدی ساختارهای حقوقی شهرداری‌ها افزایش یابد و کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران می‌تواند بستر مناسبی برای تبادل تجربه و تبیین راهکارهای حقوقی مشترک باشد.

جمال‌آبادی در پایان با آرزوی موفقیت برای اعضای حقوقی شهرداری‌های کشور تأکید کرد: امیدواریم برگزاری این نشست در قم مقدمه‌ای برای توسعه تعاملات حقوقی، انتقال تجربیات و دستیابی به راه‌حل‌های مشترک در حوزه مدیریت شهری و دفاع از حقوق عمومی در کلان‌شهرهای کشور باشد.

