  1. استانها
  2. قم
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

تعامل مستمر میان مدیریت شهری و نهاد قانون‌گذار ضروری است

تعامل مستمر میان مدیریت شهری و نهاد قانون‌گذار ضروری است

قم- دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران تعامل مستمر میان مدیریت شهری و نهاد قانون‌گذار را امری ضروری برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی در سی‌وهفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: دستور جلسه امروز که پیش‌تر در اختیار اعضا قرار گرفته، بر بررسی چالش‌های حقوقی شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف و تدوین پیشنهادهای عملیاتی توسط مدیران حقوقی شهرها متمرکز است.

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران حضور چهره‌های برجسته حقوقی و مدیریتی در جلسه را گامی راهبردی برای پیوند میان ساختارهای اجرایی و تقنینی ارزیابی کرد و گفت: حضور معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاون شهرسازی شهرداری تهران به‌ویژه با سوابق حقوقی مرتبط، زمینه تقویت ارتباطات نهادی میان شهرداری‌ها و مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌کند.

وی تعامل مستمر میان مدیریت شهری و نهاد قانون‌گذار را ضروری دانست و افزود: همکاری با مجلس به ما کمک می‌کند تا در حوزه‌هایی که نیازمند اصلاح یا تفسیر قانونی است، مسیر کارشناسی طی شود و مصوبات دقیق‌تر و منسجم‌تری اتخاذ شود.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران بر پایه آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و در سایه فداکاری شهدا شکل گرفته و امروز ما وارثان مکتبی هستیم که رسالت آن خدمت به مردم و پاسداشت دستاوردهای انقلاب است.

وی با اشاره به جایگاه حقوقی و مدیریتی مجموعه‌های شهری افزود: شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای محوری در اداره حیات شهری، با مسائل متعدد حقوقی مواجه هستند و برگزاری چنین نشست‌هایی به ما کمک می‌کند تا از ظرفیت فکری و تجربی مدیران حقوقی کلانشهرها برای حل مسائل مشترک بهره ببریم.

محمدی با قدردانی از مشارکت مدیران ارشد قضائی، معاونان شهرداری تهران و اعضای کمیسیون حقوقی کلانشهرها در این رویداد تصریح کرد: این گردهمایی فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، بررسی پرونده‌های مشابه و یافتن راهکارهای مشترک برای رفع چالش‌های حقوقی شهرداری‌های کشور است.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به میزبانی شهر قم برای برگزاری نشست گفت: قم علاوه بر جایگاه معنوی و زیارتی خود، نمادی از همدلی و هم‌افزایی در عرصه‌های حقوقی، فقهی و مدیریتی است و برگزاری این نشست در این شهر نشانگر اهمیت توجه به ظرفیت‌های فکری و دینی در تصمیم‌سازی‌های حقوقی کشور است.

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهرداری قم و مجموعه برگزارکنندگان نشست خاطرنشان کرد: از مجموعه شهرداری قم به‌ویژه شهردار و مدیران حقوقی این شهر بابت هماهنگی دقیق و تلاش‌های انجام‌شده قدردانی می‌کنم و امیدوارم نتایج این گفت‌وگوها زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و اداری مدیریت شهری در کشور باشد.

کد خبر 6630999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها