به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم با اشاره به تأثیر اجرای برنامههای شهری با رویکرد محلهمحور اظهار کرد: محلات، ستونهای اصلی ساختار اجتماعی و فرهنگی شهر هستند و اگر بخواهیم توسعهای پایدار و متوازن در قم شکل بگیرد، باید از دل محلات آغاز شود، جایی که مردم در زندگی روزمره خود با مسائل شهری در ارتباط مستقیم هستند.
عظیمی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت اقوام، گروهها و فعالان اجتماعی در اداره محلات مطرح کرد: در امور مدیریتی شهر اعتقاد دارم باید از تنوع فرهنگی و قومی قم بهعنوان یک فرصت استفاده کرد و شهر برای مردم است و تصمیمگیریها باید بر پایه نظر، نیاز و خواست آنان انجام شود.
ویگفت: زمانی که شهروندان احساس کنند نظرشان شنیده میشود، خود را شریک در مدیریت شهر میدانند.
وی با اشاره به اهمیت همزمان توسعه عمرانی و فرهنگی شهر تصریح کرد: نباید شهرسازی را صرفاً به پروژههای عمرانی محدود کنیم، همانقدر که توسعه زیرساختها و طرحهای ترافیکی اهمیت دارد، مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز نقش تعیینکنندهای در نشاط، امنیت و پویایی شهر دارند و بدون توجه به فرهنگ، توسعه فیزیکی شهر ناقص خواهد بود.
شهردار قم در پایان گفت: در دوره جدید مدیریت شهری، نگاه ما حرکت از مدیریت متمرکز به سمت مدیریت محلهمحور است و از مدیران مناطق شهری خواستهایم شعار اول مردم را سرلوحه همه تصمیمات خود قرار دهند و مشارکت واقعی مردم، کلید موفقیت در اداره شهری است و شهرداری قم این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.
حسین محمودی، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری قم نیز دیدار با فرامرز عظیمی، شهردار کلانشهر قم با اشاره به سیاستهای مدیریت استان قم بیان کرد: اجرای برنامههای محلهمحور از جمله موضوعاتی است که ریاست جمهوری نیز بر آن تأکید دارد و باید در سطح شهر قم بهصورت جدی دنبال شود.
وی در ادامه افزود: نگاه محلهمحور میتواند زمینهساز ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش احساس تعلق شهروندان و بهبود کیفیت زندگی در محلات مختلف شود.
قم- شهردار قم گفت: در دوره جدید مدیریت شهری، نگاه شهرداری قم حرکت از مدیریت متمرکز به سمت مدیریت محلهمحور است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم با اشاره به تأثیر اجرای برنامههای شهری با رویکرد محلهمحور اظهار کرد: محلات، ستونهای اصلی ساختار اجتماعی و فرهنگی شهر هستند و اگر بخواهیم توسعهای پایدار و متوازن در قم شکل بگیرد، باید از دل محلات آغاز شود، جایی که مردم در زندگی روزمره خود با مسائل شهری در ارتباط مستقیم هستند.
نظر شما