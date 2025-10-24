مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست تخصصی «الگوی حکمرانی شهری زیارت محور» در مشهد اظهار کرد: در این نشست به صورت رسمی اعلام کردیم کاشان آماده است به مجمع شهرهای زیارتی ایران اسلامی و پس از طی مراحل اداری و قانونی بپیوندد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد گردشگری مذهبی کاشان ابراز کرد: از جمله این ظرفیت‌ها، وجود مرقد مطهر حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) و اهمیت برگزاری آیین سنتی قالیشویان در مشهد اردهال است که توسط سازمان جهانی یونسکو به ثبت جهانی آثار ناملموس رسیده است.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تصریح کرد: وجود امامزادگان متعدد در منطقه فرهنگی کاشان، به اهتمام مجموعه مدیریت شهری کاشان برای انجام این امر مهم بیشتر کمک می‌کند.

وی برگزاری دوره آموزشی حکمرانی شهری زیارت محور را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات میان مدیران کلان شهرهایی مانند مشهد، قم، شیراز و شهرهای میزبان دانست و خاطرنشان کرد: این دوره‌ها به توانمندسازی مدیران در ارائه خدمات بهتر به زائران کمک می‌کند.

والی زاده زیارت را نه صرفاً یک ارزش معنوی، بلکه یکی از عوامل مؤثر در گردشگری مذهبی و توسعه اقتصادی شهرها، برشمرد و تأکید کرد: شهرداری‌ها به عنوان کلیدداران شهرها، وظیفه دارند با ساماندهی مسیرهای دسترسی و فضاهای خدماتی، تجربه‌ای مطلوب برای زائران فراهم سازند.

وی با بیان اینکه کاشان در تلاش است تا علاوه بر هویت تاریخی، به عنوان یک شهر زیارتی شاخص معرفی شود، از نقش دبیرخانه شهرهای زیارتی در شناسایی و تبادل تجربیات موفق بین شهرها قدردانی کرد.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان افزود: موضوع پیوستن شهر کاشان به دبیرخانه شهرهای زیارتی ایران اسلامی در روزهای آتی و در آیین با شکوهی با حضور شهرداران و نیز مدیران سازمان‌های فرهنگی ورزشی شهرهای عضو این دبیرخانه و همچنین مسئولان شهرستانی در شهر کاشان برگزار خواهد شد، اطلاع رسانی می‌شود.