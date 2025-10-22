زمان احیای منابع آبی با همکاری مشترک فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در پنجمین کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی – OIC که در شهر جده عربستان با حضور وزرای مسئول آب کشورهای اسلامی در حال برگزاری است، گفت: آب، نه تنها سرچشمه حیات، بلکه مظهر رحمت و نظم الهی در جهان است. این نعمت الهی، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تدبیر، عدالت و همکاری میان امت اسلامی است.

وی با اشاره به توصیه‌های دین اسلام مبنی بر رعایت امانت‌داری و عدالت در حفظ منابع طبیعی، بیان کرد: مدیریت عادلانه آب، یک انتخاب اجتماعی و یک تکلیف شرعی و اخلاقی است، برهمین اساس همکاری میان کشورهای اسلامی در حوزه آب، تنها یک ضرورت فنی یا اقتصادی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت ایمانی ما در برابر نسل‌های کنونی و آینده است.

وزیر نیرو با اشاره به تجربه‌های موفق ایران در مسیر خودکفایی و توسعه پایدار حوزه آب با کشورهای منطقه و همسایه، افزود: در این تجربیات طراحی و اجرای پروژه‌های انتقال و توزیع آب شرب، احداث صدها سد بزرگ و متوسط با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، توسعه فناوری‌های بومی تصفیه آب و فاضلاب، آبیاری نوین و پایش کیفی منابع آبی، همه توسط متخصصان ایرانی انجام شده است.

وی تاکید کرد: ایران توانسته است با وجود تحریم‌های شدید و ناعادلانه، پروژه‌های بزرگ سدسازی، نیروگاه‌های برق‌آبی و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب را در داخل و برخی کشورهای دیگر طراحی و اجرا کند.

علی‌آبادی با اشاره به چالش‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه از جمله تغییر اقلیم، کاهش بارش، افزایش تبخیر، فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و رشد جمعیت نیز گفت: در تلاش هستیم تا در این مسیر به جای رقابت و تقابل، به سوی همگرایی حرکت کنیم. چراکه بر این باوریم که مدیریت پایدار منابع آب، به عنوان منبعی عمومی، نیازمند کنش جمعی و همکاری میان کشورهای اسلامی است.

وی تاکید کرد: ایران سابقه طولانی و مؤثری در مدیریت رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک با کشورهای همسایه خود داشته و تلاش کرده است تا همواره در چارچوب تعامل، همکاری و احترام متقابل به توافقات و معاهدات خود عمل کند و مسائل و معضلات زیست‌محیطی و آبی را از مسیر سیاسی دور نگه دارد.

در ادامه این سخنرانی؛ تبادل تجربیات در مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک، استفاده از فناوری‌های نوین برای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و کاهش تلفات شبکه‌های توزیع، مدیریت خشکسالی، سیل، آلودگی آب و تأمین آب سالم شرب برای همگان، سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه فناوری‌های نوین نمک‌زدایی، تصفیه و بازیافت فاضلاب با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، تقویت همکاری‌های دو و چندجانبه در مدیریت حوزه‌های آبریز مشترک بر پایه انصاف و اصول پایداری زیست‌محیطی، بهره‌گیری از ظرفیت مهندسی و فنی کشورهای عضو در پروژه‌های زیرساختی آبی، سرمایه‌گذاری مشترک در فناوری‌های نوین بازچرخانی آب، سامانه‌های هوشمند و نمک‌زدایی، گسترش آموزش و توان‌افزایی نیروی انسانی از طریق کارگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مشترک و توسعه الگوهای مدیریت تقاضا در کشاورزی و صنعت با محور عدالت و بهره‌وری و حفظ محیط زیست از جمله محورهایی بود که عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در زمینه همکاری میان کشورهای اسلامی به آن اشاره کرد.

وزیر نیرو همچنین ضمن پیشنهاد تشکیل دو نهاد شورای تأمین پایدار آب و غذای کشورهای اسلامی و مرکز نوآوری آب کشورهای اسلامی برای انتقال فناوری و تجربه را در راستای اجرایی‌سازی این اهداف، گفت: نحوه اداره و ساختار آنها می‌تواند در کارگروهی مشترک از نمایندگان کشورهای عضو بررسی و نتایج آن در کنفرانس آتی ارائه شود.

علی‌آبادی اظهار کرد: اگرچه که درخصوص مسائل مربوط به آب می‌توان به رقابت و منازعه پرداخت، اما باتوجه به تاریخ تمدن کشورهای اسلامی که نشان می‌دهد نظام‌های سنتی آب مانند قنات‌ها و انباره‌ها، نشانه‌ای از خرد جمعی و مشارکت اجتماعی مسلمانان بر پایه ایمان، عدالت و علم است، زمان آن رسیده که این میراث تمدنی را با علم و ایمان و در قالب سیاست‌های نوین مشترک احیا کنیم. امیدواریم تا با تکیه بر تجربیات خود، امت اسلامی بتواند جبهه‌ای واحد برای تأمین امنیت آبی و حفاظت از منابع مشترک در سطح جهان اسلام تشکیل دهد.

وی در پایان سخنرانی خود در پنجمین کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی – OIC، ضمن تشکر از پادشاهی عربستان سعودی به‌عنوان کشور دوست و برادر و میزبان این کنفرانس، گفت: از خدای متعال مسألت دارم که این نشست ارزشمند را سرآغاز فصلی تازه از همکاری، عدالت و رحمت میان کشورهای اسلامی قرار دهد.