وزیر نیرو:کشورهای منطقه به تنهایی قادر به عبور از بحران آب نخواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرودر چهاردهمین اجلاس شورای حکام گفت: امروز در این نشست، گرد هم آمده‌ایم تا درباره حیاتی‌ترین مسئله مشترک منطقه گفتگو کنیم؛ مسئله‌ای که مستقیماً با امنیت، سلامت، رفاه و توسعه پایدار ملت‌های ما گره خورده است.

وی ادامه داد: این حضور، نشان‌دهنده درک عمیق کشورهای عضو از اهمیت مدیریت آب در منطقه‌ای است که بیش از هر جای دیگر جهان با تنش آبی، تغییر اقلیم و فشارهای بی‌سابقه محیط‌زیستی مواجه است.

علی آبادی اضافه کرد: ما در جغرافیایی زندگی می‌کنیم که خشکسالی‌های متوالی، گرمای فزاینده، کاهش بارش مؤثر، فرونشست زمین و از سوی دیگر سیلاب‌های مخرب و ناگهانی، چهره آن را دگرگون کرده است.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، منطقه ما یکی از خشک‌ترین مناطق جهان است و بخش بزرگی از جمعیت کشورهای عضو، در معرض تنش آبی شدید قرار دارند.

وزیر نیرو تاکید کرد: هیچ کشوری در منطقه، حتی با بهترین امکانات به‌تنهایی قادر به عبور از این بحران‌ها نیست. راه‌حل پایدار، فقط در همکاری منطقه‌ای، هم‌افزایی دانش، و طراحی پروژه‌های مشترک شکل می‌گیرد.

وی‌افزود : در چنین شرایطی، نقش مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری(RCUWM) و پشتیبانی یونسکو از این نهاد علمی و بین‌دولتی، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. این مرکز طی سال‌ها توانسته است ارتباط مؤثری میان علم، مدیریت و سیاست‌گذاری ایجاد کند و بستر ارزشمندی برای تبادل تجربه، اجرای پروژه‌های مشترک و توسعه راه‌حل‌های نوآورانه فراهم آورد.

به گفته این مقام مسئول اجلاس امروز، می‌تواند نقطه آغاز مرحله‌ای جدید و بلندپروازانه در همکاری‌های منطقه‌ای باشد.

وی با اشاره به چند محور حائز اهمیت تاکید کرد: امنیت آب شهری؛ مسئله‌ای منطقه‌ای و نه صرفاً ملی زیرا چالش‌هایی مانند کم‌آبی، بحران کیفیت آب، آسیب‌پذیری، استهلاک و تلفات زیرساخت‌ها در کنار نیاز روزافزون آب شرب شهرها، مرز نمی‌شناسند. به همین جهت باید شاخص‌های مشترک امنیت آب شهری، نقشه‌ریسک منطقه‌ای، و سازوکارهای هماهنگ پاسخ‌گویی به مخاطرات را با همکاری یونسکو طراحی کنیم. آینده شهرهای ما، آینده امنیت منطقه است.

وی ادامه داد: از دیگرمحور های حائز اهمیت می‌توان به مدیریت مشترک حقآبه، خشکسالی و سیلاب در حوضه‌های فرامرزی اشاره کرد؛ بسیاری از اعضای شورای حکام، مانند ایران، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، درگیر حوضه‌های مشترک هستند. به کمک ظرفیت‌های این فضا، امید است در راستای توسعه پایدار منابع آب، برای بهبود شرایط اقلیم تمامی کشورهای عضو، مدیریت تعارضات مربوط به موضوع حقآبه صورت گیرد.

علی آبادی تاکید کرد: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران این است که یکی از پروژه‌های جدیدمرکز، به ایجاد سامانه هشدار سریع منطقه‌ای، پروتکل‌های همکاری پس از سیلاب و پروژه‌های پایلوت در حوضه‌های حساس اختصاص یابد. دراین میان، همکاری ایران و عراق می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای منطقه باشد.

وزیر نیرو به اشاره به اینکه استخراج و برنامه ریزی بیلان آبی کشورها و منطقه نیز از محورهای مهم این اجلاس به شمارمی اید، خاطر نشان کرد: استخراج و پایش سالانه بیلان آب کشورهای منطقه شامل منابع آب تجدید پذیر (عمدتاً بارش)، خالص جریان ورودی انتقالی به کشورها، برداشت ازآبخوان ها، تولید آب شیرین کن‌ها و بازچرخانی پساب و مصارف شامل کشاورزی، صنایع، شرب و محیط زیست با رویکرد پایداری و توزان بلند مدت منابع و مصارف آبی کشورها باشد.

خبر در حال تکمیل است....