‌به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک‌نفس بعدازظهر شنبه در جریان برگزاری پویش ملی نهال‌کاری به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش که با حضور جمعی از ورزشکاران، جوانان و قهرمانان المپیکی، آسیایی، ملی و استانی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد، ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی و ورزش، گفت: هدف اصلی برنامه‌های این هفته، نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف جامعه است.

وی با اشاره به اینکه کار تیمی از نیازهای اساسی جامعه امروز به شمار می‌رود، تصریح کرد: ورزش به عنوان فعالیتی گروهی می‌تواند روحیه همکاری، تعامل و همدلی را در میان مردم تقویت کرده و توجه به منافع جمعی و ملی را جایگزین نگاه فردگرایانه کند.

نیک‌نفس همچنین با تأکید بر نقش کلیدی ورزش در تضمین سلامت جسم و آرامش روان انسان افزود: جامعه سالم و پویا اساس هرگونه توسعه پایدار است و بدون سلامت جسمی و روحی شهروندان، پیشرفت و تعالی جامعه ممکن نخواهد بود.

بخشدار مرکزی تبریز گفت: حضور افراد در محیط‌های ورزشی علاوه بر تأثیر مثبت بر سلامت، زمینه‌ساز تقویت نظم، انضباط اجتماعی و احترام به قانون در میان شهروندان است و می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه ایفا کند.