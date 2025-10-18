  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

المپیاد ورزشی دانش آموزان در ۴۰ منطقه آذربایجان شرقی برگزار می‌شود

تبریز-مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: این المپیاد ورزشی، در بیش از ۷۴۰ منطقه کشور و بیش از ۴۰ منطقه آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی، روز شنبه در مراسم افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای استان که در دبیرستان دخترانه فرزانگان تبریز برگزار شد، اظهار کرد: هفته تربیت بدنی، شروعی دوباره برای بازگشت دانش آموزان به عرصه رقابت‌ها و فعالیت‌های ورزشی است و هرچقدر نشاط و پویایی در مدرسه بیشتر باشد، به همان اندازه به اهداف آمورشی نزدیک تر می‌شویم.

وی تاکید کرد: المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای فقط یک رقابت نیست، بلکه جشن بزرگی برای ارتقا و تقویت انگیزه، اراده، پشتکار و اخلاق دانش آموزان است.

وی ادامه داد: این المپیاد ورزشی، امروز در بیش از ۷۴۰ منطقه کشور و بیش از ۴۰ منطقه آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.

