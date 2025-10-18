به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی، روز شنبه در مراسم افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای استان که در دبیرستان دخترانه فرزانگان تبریز برگزار شد، اظهار کرد: هفته تربیت بدنی، شروعی دوباره برای بازگشت دانش آموزان به عرصه رقابت‌ها و فعالیت‌های ورزشی است و هرچقدر نشاط و پویایی در مدرسه بیشتر باشد، به همان اندازه به اهداف آمورشی نزدیک تر می‌شویم.

وی تاکید کرد: المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای فقط یک رقابت نیست، بلکه جشن بزرگی برای ارتقا و تقویت انگیزه، اراده، پشتکار و اخلاق دانش آموزان است.

وی ادامه داد: این المپیاد ورزشی، امروز در بیش از ۷۴۰ منطقه کشور و بیش از ۴۰ منطقه آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.