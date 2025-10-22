خبرگزاری مهر، گروه استانها - محراب علوی: در هفتههای اخیر، بازار مرغ در استان خوزستان با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده است. طبق آخرین گزارشها، قیمت مرغ کامل کشتار روز در بازار استان به حدود ۱۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده که نسبت به ماههای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش قیمت نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش داده بلکه فروشندگان را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در همین زمینه سعید حاجیان سعیدی، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت فعلی بازار مرغ به عوامل مؤثر بر گرانی اشاره کرد و گفت: استان خوزستان مانند اغلب استانهای کشور تحت تأثیر نوسانات تولید قرار گرفته و بالاترین قیمت مرغ مصرفی را ندارد. حتی برخی استانهای تولیدکننده با قیمتهای بالاتری مواجه شدهاند.
به گفته حاجیان سعیدی، خوزستان روزانه حدود ۷۰ تا ۸۰ تن مرغ از خارج استان تأمین میکند.
نقش عوامل متعدد
وی افزود: عوامل متعددی در گرانی مرغ نقش دارند؛ از جمله کمبود و گرانی نهادهها، نوسانات تأمین انرژی، عدم همراهی برخی تولیدکنندگان و سوءاستفاده دلالان.
عارف، ۴۰ ساله که هر روز در باشگاه بدنسازی تمرین میکند در این خصوص میگوید: بهعنوان فردی که بهصورت روزانه از گوشت مرغ در رژیم غذایی خود استفاده میکنم، افزایش مداوم قیمت این محصول تأثیر قابلتوجهی بر هزینههای زندگیام داشته است. در گذشته با مبلغی معقول میتوانستم نیاز چند روز خود را تأمین کنم اما اکنون همان مبلغ تنها پاسخگوی یک یا دو وعده غذایی است. این روند افزایشی، نهتنها موجب محدودیت در انتخابهای غذایی شده بلکه فشار روانی و اقتصادی مضاعفی را نیز به همراه داشته است.
صادق، ۳۸ ساله، پدر دو فرزند نیز در این زمینه میگوید: مرغ یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانواده ما است. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش قیمتها، تأمین این ماده غذایی بهصورت منظم برای خانوادهام دشوار شده است. فرزندانم علاقهمند به مصرف مرغ هستند اما ناچار شدهایم میزان مصرف را کاهش دهیم. این وضعیت، نگرانیهای جدی در خصوص تغذیه سالم و تأمین نیازهای اولیه خانواده ایجاد کرده است.
یکی از فروشندگان مرغ در اهواز میگوید: در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل کشتار روز به حدود ۱۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. این افزایش قیمت، منجر به کاهش محسوس در میزان فروش و از دست رفتن بخشی از مشتریان شده است. متأسفانه، اختلاف قیمت میان مرغ کشتار روز و مرغهای یخزده یا شرکتی بسیار چشمگیر است؛ بهگونهای که برخی از این اقلام تا ۵۰ هزار تومان ارزانتر عرضه میشوند و همین امر موجب تغییر الگوی خرید شهروندان شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی، عدم هماهنگی میان اتحادیه صنفی و نهادهای نظارتی مانند تعزیرات حکومتی است. نرخنامهای که سالانه اعلام میشود با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد و در طول سال چندین بار شاهد افزایش قیمت هستیم. این موضوع نهتنها سودآوری را تحتالشعاع قرار داده بلکه حتی تأمین هزینههای جانبی مانند بستهبندی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
تلاش برای کنترل بازار
مدیر بازرسی استان خوزستان در پاسخ به اقدامات انجامشده برای کنترل قیمت مرغ گفت: بازرسیهای میدانی از مراکز عرضه و کشتارگاهها بهصورت مستقیم و مستمر انجام میشود. این اقدامات با مشارکت معاونان و مدیران ستادی و شهرستانی در حال اجراست. همچنین گشتهای مشترک با حضور دستگاههای نظارتی، امنیتی و انتظامی در حال عملیاتی شدن است.
وی تأکید کرد: نظارتها محدود به مرکز استان نیست و در سطح شهرستانها نیز در جریان است. جلسهای در معاونت امور اقتصادی استانداری برگزار شد که طی آن تصمیماتی برای تسری اقدامات به شهرستانها اتخاذ شد.
حاجیان سعیدی در پاسخ به سؤالی درباره تخلفات گفت: فلسفه وجودی عوامل بازرسی، حضور در میدان و برخورد با تخلفات است. شکایات از طریق سامانه ۱۲۴، گزارشهای مردمی و اطلاعات دریافتی از دستگاههای نظارتی دریافت و رسیدگی میشود.
در پایان، مدیر بازرسی استان خوزستان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده گفت: تأمین امنیت غذایی و فراهم ساختن مایحتاج مردم استان، وظیفه ما است. با حضور میدانی، بسیج همه عوامل مرتبط و سایر اقدامات، امیدواریم التهاب بازار کاهش یابد و تعادل برقرار شود.
افزایش قیمت مرغ در استان خوزستان، حاصل مجموعهای از عوامل تولیدی، نظارتی و ساختاری است. در حالی که مردم با فشار اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، دستگاههای مسئول تلاش دارند با نظارت و تأمین، بازار را به سمت تعادل سوق دهند. اما تا تحقق این هدف، سفرههای مردم همچنان سبکتر از گذشته خواهد بود.
