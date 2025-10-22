به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، در ادامه چهارشنبههای وحشت شبکه نمایش، این شبکه فیلم سینمایی «بیگانه: رومولوس» محصول سال ۲۰۲۴ که توسط فید آلوارز کارگردانی شده را امشب چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۲۳ روانه آنتن میکند.
این فیلم در مورد گروهی از مهاجران فضایی جوان است که وقتی به یک ایستگاه فضایی متروکه قدم میگذارند، با مخوفترین و وحشتناکترین شکل حیات در سراسر جهان روبرو میشوند.
هنرمندانی همچون کیلی اسپینی، ایزابلا مرسد، دیوید جانسون، اسپایک فیرن، آیلین وو و آرچی رینو در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «بیگانه: رومولوس» چهارشنبه ساعت ۲۳ پخش و پنجشنبه ۱ آبان ساعتهای ۷ و ۱۵ بازپخش میشود.
