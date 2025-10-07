نمایش نسخه با کیفیت فیلم «بیگانه ۳»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، نسخه ریمستر و با کیفیت فیلم سینمایی «بیگانه ۳» محصول ۱۹۹۲، چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.
شبکه نمایش سیما، به منظور ارائه با کیفیت آثار سینمایی، اقدام به ریمستر کردن فیلم سینمایی «بیگانه ۳» کرده است. در این فرایند، نسخه Full HD فیلم استخراج شده و ضمن انجام آمادهسازی، دوبله فارسی بر روی نسخه با کیفیت برتر میکس مجدد شده است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فضاپیمای الن ریپلی در مسیر فرار از سیاره بیگانهها دچار سانحه شده و سقوط میکند. در این میان زمانی که الن ریپلی منتظر است تا برای نجات به سراغش بیایند، متوجه میشود دلیل این سانحه حضور بیگانهای است که در طول سفر با او همراه بوده است.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان سیگورنی ویور، چارلز اس. داتون، چارلز دنس، پل مک گان، رالف برون و دنی وب را نام برد.
فیلم سینمایی «بیگانه ۳» چهارشنبه ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن پنج شنبه، ۱۷ مهر ساعتهای ۵ و ۱۵ است.
نظر شما