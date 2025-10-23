به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که این افراد مدتها قبل از اینکه علائم را احساس کنند، تغییرات چشمگیری در سیستم ایمنی خود تجربه میکنند.
«مارک گیلسپی»، محقق ارشد و دستیار محقق در مؤسسه آلن در سیاتل، در یک بیانیه خبری گفت: «به طور کلی، ما امیدواریم که این مطالعه آگاهی را افزایش دهد که آرتریت روماتوئید بسیار زودتر از آنچه قبلاً تصور میشد شروع میشود و محققان را قادر میسازد تا تصمیمات مبتنی بر داده را در مورد روشهایی برای مختل کردن روند گسترش بیماری اتخاذ کنند.»
در طول این مطالعه هفت ساله، محققان ۴۵ فرد سالم را که حامل آنتیبادیهای پروتئین ضد سیترولینه یا ACPA بودند، ردیابی کردند. این آنتیبادیها یک نشانگر شناخته شده برای افرادی هستند که در معرض خطر ابتلاء به آرتریت روماتوئید قرار دارند.
آرتریت روماتوئید زمانی رخ میدهد که سیستم ایمنی بدن به مفاصل دستها، مچ دستها و زانوهای فرد حمله میکند. این بیماری باعث درد مزمن، تورم، تغییر شکل مفاصل و مشکلات حفظ تعادل میشود.
در طول مطالعه، ۱۶ نفر از افراد مبتلا به ACPA در نهایت به آرتریت روماتوئید مبتلا شدند.
نتایج نشان داد که این افراد قبل از تشخیص آرتریت روماتوئید، التهاب سیستمیک گستردهای را در سراسر بدن خود تجربه کردهاند، مشابه آنچه در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید فعال دیده میشود.
محققان همچنین ناهنجاریهای قابل توجهی را در بین سلولهای ایمنی آنها یافتند، از جمله:
• سلولهای B که به طور معمول محافظ هستند و شروع به ایجاد التهاب کردهاند.
• سلولهای T کمکی که بیش از حد فعال شدهاند و به طور بالقوه حملات خودایمنی را علیه بافت سالم هدایت میکنند.
• سلولهای T ساده- آنهایی که برای مقابله با هیچ تهدید خاصی آموزش ندیدهاند- تغییراتی را در نحوه روشن و خاموش شدن ژنهایشان نشان میدهند.
این افراد همچنین سطح بالایی از سلولهای التهابی در جریان خون داشتند که بسیار شبیه به سلولهای موجود در بافت مفصلی ملتهب بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید است.
محققان گفتند که همه اینها ممکن است به عنوان علائم هشدار دهنده اولیه جدیدی باشند که میتوانند به پزشکان کمک کنند تا تشخیص دهند کدام افراد در معرض خطر ابتلاء به آرتریت روماتوئید هستند و احتمال ابتلاء به این بیماری در آنها بیشتر است.
محققان گفتند که اگر زود تشخیص داده شوند، ممکن است آرتریت روماتوئید قبل از شروع متوقف شود و افراد را از سالها درد و ناتوانی نجات دهد.
