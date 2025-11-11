خشکی صبحگاهی مفاصل؛ زنگ هشدار ابتلا به آرتریت روماتوئید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مژده قمری، فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به ماهیت خود ایمنی بیماری آرتریت روماتوئید گفت: این بیماری التهابی می‌تواند در هر دو جنس زن و مرد بروز کند و در صورت عدم تشخیص و درمان به‌موقع، موجب تغییر شکل مفاصل و درگیری اندام‌های حیاتی مانند چشم و ریه شود.

وی با اشاره به عوامل خطر این بیماری افزود: بهداشت ضعیف دهان و دندان و مصرف سیگار از جمله مهم‌ترین ریسک‌فاکتورهای ابتلاء به آرتریت روماتوئید به شمار می‌روند.

قمری درباره علائم این بیماری گفت: خشکی مفاصل در ساعات اولیه صبح به مدت بیش از نیم ساعت، همراه با درد، التهاب و تورم مفاصل، از نشانه‌های بارز آغاز یا تشدید بیماری‌های التهابی مفصل به‌ویژه آرتریت روماتوئید است و در صورت تداوم این علائم، باید بررسی‌های تخصصی و درمان مناسب هرچه سریع‌تر آغاز شود.

وی ادامه داد: عدم درمان این بیماری در مراحل اولیه، می‌تواند به تخریب مفصل و کاهش کیفیت زندگی بیماران منجر شود.

این فوق تخصص روماتولوژی با تأکید بر نقش پیشگیرانه سبک زندگی سالم گفت: رعایت بهداشت دهان و دندان و پرهیز از مصرف دخانیات، به‌ویژه سیگار، از عوامل کلیدی در پیشگیری از بروز بیماری‌های التهابی مزمن مفاصل محسوب می‌شود.هرگونه بروز درد، التهاب تاندن، تورم یا خشکی صبحگاهی در مفاصل باید به‌عنوان زنگ خطر تلقی شود و بیماران لازم است در اسرع وقت به پزشک متخصص مراجعه کنند.

قمری در توضیح جنبه‌های تشخیصی بیماری گفت: تشخیص آرتریت روماتوئید بر پایه تفسیر هم‌زمان یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی صورت می‌گیرد. در دوره‌های فعال بیماری، شاخص‌های التهابی مانند نرخ رسوب گلبول‌های قرمز (ESR) و پروتئین واکنشگر سی (CRP) افزایش می‌یابد و آزمایش‌های اختصاصی‌تر همچون فاکتور روماتوئید (RF) و آنتی‌بادی ضد پپتید سیترولینه حلقوی (CCP) در تأیید تشخیص نقش کلیدی دارند.

وی تأکید کرد: تشخیص دقیق بیماری صرفاً بر اساس نتایج آزمایشگاهی امکان‌پذیر نیست و باید با علائم بالینی بیمار تطبیق داده شود.

قمری با اشاره به روش‌های درمان دارویی آرتریت روماتوئید خاطر نشان کرد: درمان با داروهای کورتیکواستروئیدی و داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی از جمله متوتروکسات، بسته به شرایط بیمار تجویز می‌شود. متوتروکسات بازوی اصلی درمان این بیماری است و بیماران باید در کنار آن داروی اسید فولیک را برای کاهش عوارض جانبی مصرف کنند.