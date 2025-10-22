بیوته: تعامل میان نخبگان و فعالان اقتصادی باید گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته عصر چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیلبا تأکید بر لزوم گسترش تعامل سازنده میان نخبگان علمی و فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: این هم‌افزایی را پیش‌شرط تحقق توسعه متوازن و پایدار در اردبیل است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند پیوند مؤثر میان دانش، تجربه و سرمایه هستیم. نخبگان علمی ما ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نو و ایده‌های خلاق دارند و اگر این ظرفیت‌ها با توانمندی بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی همراه شود، می‌توان مسیر رشد اقتصادی استان را متحول کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل ضمن اشاره به جایگاه ویژه استان در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی بیان کرد: اردبیل از منابع انسانی توانمند و مزیت‌های اقتصادی فراوانی برخوردار است؛ اما تحقق رشد واقعی زمانی ممکن است که ارتباط دانشگاه، صنعت و مدیریت اجرایی به شکلی نظام‌مند برقرار شود. ما باید از تفکر جزیره‌ای فاصله بگیریم و نگاه شبکه‌ای و هم‌افزا را جایگزین کنیم.

بیوته با تأکید بر نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رفع موانع تولید تصریح کرد: این شورا می‌تواند بستری برای تبادل نظر نخبگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران اجرایی باشد تا راهکارهای عملی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ارائه شود. مجلس نیز آماده است تا در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، از تصمیمات و مصوبات این شورا حمایت کند.

گفتنی است در پایان این نشست، جمعی از فعالان صنعتی و معدنی استان به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مصوبات و تسهیل ارتباط میان دانشگاه‌ها، واحدهای صنعتی و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شود.