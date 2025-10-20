بیوته: حمایت از هنرمندان صنایع دستی گامی مهم در حفظ تمدن ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته عصر دوشنبه در آیین بازگشایی پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی ضمن ابراز خوشحالی از حضور مهمانان سراسر کشور در اردبیل، اظهار کرد: حمایت از هنرمندان صنایع دستی، گامی مهم در حفظ تمدن و فرهنگ ایرانی است.

نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی مانند بیمه و بازار فروش که هنرمندان صنایع دستی با آن مواجه‌اند؛ بیان کرد: همراهی نمایندگان استان و تدابیر مسئولان، بخصوص خانم جلالی، به رفع این مسائل و ایجاد انگیزه بیشتر در هنرمندان کمک خواهد کرد.

بیوته تأکید کرد: صنایع دستی تنها هنر طراحی و نقش‌آفرینی نیست، بلکه نمایانگر تمدن هزاران ساله ایران است که از دل خاک بیرون آمده و صدای فرهنگ کشور را به جهانیان می‌رساند.

وی ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه نمایندگان استان از هنرمندان صنایع دستی استان، ابراز امیدواری کرد: این همدلی و همراهی می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت و شکوفایی صنایع دستی و گردشگری استان و کشور داشته باشد.