بیوته: کارکنان کمیته امداد نیازمند تقویت و حمایت جدی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته صبح پنجشنبه در حاشیه سفر رئیس کمیته امداد کشور به استان اردبیل با اشاره به نقش ارزنده و روحیه جهادی کارکنان کمیته امداد و نیاز به حمایت آنها، اظهار کرد: کارکنان کمیته امداد تنها به انجام وظایف سازمانی اکتفا نمیکنند، بلکه در بسیاری موارد حتی از حقوق شخصی خود برای رفع نیازهای مددجویان هزینه میکنند. این رفتار نشان از عمق ایمان، حس مسئولیتپذیری و روحیه ایثار در بدنه این نهاد انقلابی دارد.
وی افزود: ضروری است از این نیروهای متعهد حمایت و آنان را تقویت کنیم تا بتوانند با انگیزه بیشتر مسیر خدمترسانی به محرومان را ادامه دهند. هر میزان که کارکنان امداد تقویت شوند، کیفیت خدمات به مددجویان نیز افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامههای توسعهای کمیته امداد در استان اردبیل بیان کرد: لزوم ارتقای خدمات، حمایتهای اشتغالمحور و افزایش مشارکتهای مردمی است و هدفگذاری این سفر «بررسی میدانی و رفع چالشهای خدمترسانی» میباشد.
وی با اشاره به سابقه درخشان خیرین اردبیل در اجرای طرحهای ملی و اجتماعی افزود: در تاریخ استان همواره خیرینی حضور داشتند که صفشکن واقعی بوده و اقدامات بزرگی را در کشور نهادینه کردهاند و امروز نیز حجم و ارزش فعالیت خیرین اردبیلی مثالزدنی است.
