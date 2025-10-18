به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته صبح شنبه در آیین افتتاح مرکز پرتو فرایند اردبیل که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس انرژی اتمی کشور در اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: از زحمات مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و همراهی مدیران و کارشناسان این وزارتخانه در شرایط بحرانی جنگ ۱۲ روزه تقدیر می‌کنیم. در آن ایام شاهد بودیم که چگونه این عزیزان در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار گرفتند و به‌صورت میدانی در کنار مردم بودند.

وی در ادامه با تجلیل از شهدای هسته‌ای و دانشمندان برجسته کشور، افزود: امروز شاهد جلوه‌ای از علم و دانش ایرانی در حوزه کشاورزی هستیم که مرهون تلاش‌های علمی و فناورانه فرزندان این مرز و بوم است. استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه در بخش کشاورزی، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آبی ایفا کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با اشاره به آمار جهانی ناامنی غذایی، خاطرنشان کرد: بیش از دو میلیارد نفر در جهان با ناامنی غذایی مواجه هستند و بیش از ۸۶۰ میلیون نفر دچار سوءتغذیه‌اند. اگر منابع هزینه‌شده در جنگ‌ها به سمت توسعه و امنیت غذایی هدایت می‌شد، امروز شاهد چنین بحرانی نبودیم.

بیوته افزود: ۳۰ درصد ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ما به معنای از بین رفتن غذای بیش از ۱۰ میلیون نفر و هدررفت بیش از ۹ میلیارد مترمکعب آب است. این موضوع، اهمیت به‌کارگیری دانش و فناوری را در کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت تولید دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به کاربرد پرتوهای گاما در اصلاح بذر، حذف آفات و افزایش ماندگاری محصولات، گفت: در حال حاضر، تکنولوژی پرتو گاما بیشترین کاربرد را در حوزه کشاورزی دارد. خوشبختانه امروز شاهد بهره‌برداری از یکی از نمونه‌های موفق این فناوری در استان اردبیل هستیم.

این نماینده مجلس با تأکید بر نقش علم در قدرت ملی گفت: اگر دشمنان تصور می‌کنند با فشارهای خارجی می‌توانند مانع پیشرفت علمی ایران شوند، باید بدانند که دانشمندان ایرانی پیش از آنکه ترور شوند، دانش خود را میان نسل‌های بعدی پراکنده کرده‌اند. ما با اقتدار پشت این علم ایستاده‌ایم و به فرمایش مقام معظم رهبری، از ظرفیت‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در حوزه‌هایی چون بهداشت، تصفیه آب و کشاورزی استفاده خواهیم کرد.

بیوته با اشاره به مشکلات و مطالبات کشاورزان استان اردبیل اظهار داشت: محصولات کلیدی نظیر سیب‌زمینی، بادام‌زمینی، شیر پنبه، گوجه‌فرنگی و سایر اقلام اساسی، نیازمند حمایت جدی هستند. تضمین خرید، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، توسعه صنایع تبدیلی و رفع مشکلات مربوط به سموم و کودهای آلوده از مطالبات اصلی کشاورزان است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس مهاجرت روستاییان به شهرها را یکی از معضلات جدی کشور دانست و گفت: حفظ جمعیت روستایی و رونق تولید در مناطق محروم، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، حمایت هدفمند و حضور مستمر دولت در عرصه تولید است.

در پایان این مراسم، از وزیر جهاد کشاورزی درخواست شد تا در خصوص توسعه مراکز لجستیک صادراتی و همکاری با سازمان انرژی اتمی برای بهره‌برداری از انبارهای مجاور مرکز پرتودهی، همکاری لازم را به‌عمل آورند.