علی نژاد: امیدوارم در فینال کبدی برابر هند نتیجه متفاوتی رقم بخورد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک پس از صعود تیم‌های ملی کبدی پسران و دختران به فینال اظهار داشت: الحمدلله بچه‌های کبدی چه دختران و چه پسران توانستند به فینال این رویداد برسند. امروز آخرین دیدار مرحله گروهی برگزار شد و تیم پسران با اختلاف مقابل سریلانکا پیروز شد. ما در مرحله گروهی در بخش دختران و پسران کبدی برابر هند شکست خوردیم، اما امیدوارم در فینال شرایط متفاوتی رقم بخورد. تا اینجا بچه‌ها عملکرد بسیار خوبی داشتند و ان‌شاءالله فردا قدم آخر را هم با موفقیت برمی‌دارند.

وی همچنین درباره مراسم اهتزاز پرچم ایران که روز گذشته برگزار شد توضیح داد: دیروز مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و سرود مقدس کشورمان نواخته شد. ورزشکاران ما پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم اشغالگر قدس علیه ایران، در هر رویدادی به‌عنوان سربازان وطن حضور می‌یابند و این روحیه را با سلام نظامی به پرچم به نمایش می‌گذارند. همه ورزشکاران ما در کنار ملت خود ایستاده‌اند و در برابر هر خطری که کشور را تهدید کند خواهند ایستاد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان درباره مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی جوانان بحرین خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه امروز در سالن سرپوشیده برگزار می‌شود. به‌دلیل محدودیت فضا، هر کشور سهمیه مشخصی دارد؛ برای ایران ۲۴ نفر در محل رژه حضور خواهند داشت و در مجموع ۴۸ نفر روی سکوها خواهند بود. ترکیب کاروان ایران به‌گونه‌ای انتخاب شده تا به برنامه مسابقات تیم‌ها آسیبی وارد نشود و امیدوارم شاهد رژه‌ای منظم و باشکوه باشیم.